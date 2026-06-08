Takie sceny na lotnisku Chopina w Warszawie. Niewiarygodne, jak powitali Maję Chwalińską

Spis treści Powitanie Mai Chwalińskiej w Warszawie. Fani docenili jej historyczny finał w Paryżu

Powitanie Mai Chwalińskiej w Warszawie. Fani docenili jej historyczny finał w Paryżu

Zgromadzeni na miejscu sympatycy przynieśli mnóstwo kwiatów i cierpliwie czekali na pamiątkowe fotografie oraz podpisy. Polska tenisistka nie zabawiła jednak w hali przylotów zbyt długo, ponieważ po krótkim przywitaniu z fanami wsiadła do podstawionego samochodu. Gorąca atmosfera na lotnisku stanowiła doskonałe odzwierciedlenie tego, jak ogromne wrażenie wywarł na kibicach jej niespodziewany wyczyn we Francji. Zawodniczka dokonała w Paryżu rzeczy wręcz nieprawdopodobnej z perspektywy ekspertów. Rozpoczęła zmagania od najwcześniejszych faz kwalifikacyjnych, a mimo to zdołała awansować do samego finału prestiżowego turnieju wielkoszlemowego. Reprezentantka Polski triumfowała w dziewięciu kolejnych starciach na korcie i wyeliminowała zdecydowanie wyżej notowane przeciwniczki. Tym samym stała się największą rewelacją tegorocznych zawodów.

Tenisistka nie ma jednak szans na wielodniowy odpoczynek w ojczyźnie, ponieważ sportowy kalendarz jest niezwykle napięty. Wielkimi krokami zbliża się bowiem prestiżowy Wimbledon. Wspaniały wynik odniesiony na francuskich kortach mocno wywindował jej ranking, ale występ w Londynie wciąż stoi pod znakiem zapytania w kontekście głównej drabinki. Jeśli organizatorzy nie przyznają jej specjalnej przepustki, znów będzie musiała przedzierać się przez eliminacje. Biorąc jednak pod uwagę jej znakomitą formę z ostatnich tygodni, konieczność rozegrania kilku dodatkowych pojedynków absolutnie nie stanowi dla niej powodu do zmartwień.

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Spektakularne występy na mączce sprawiły, że młoda zawodniczka wylądowała w Warszawie w glorii jednej z najjaśniejszych gwiazd rodzimego sportu. Jej niedawny sukces na arenie międzynarodowej całkowicie odmienił jej wizerunek publiczny. Wcześniej jej nazwisko kojarzyli przede wszystkim zagorzali pasjonaci tenisa, natomiast obecnie jest rozpoznawalna przez ogromną rzeszę rodaków żywo interesujących się dyscyplinami sportowymi.

Poniżej prezentujemy wyjątkowe zdjęcia uwieczniające radosne chwile z uroczystego powitania utalentowanej polskiej zawodniczki w porcie lotniczym w stolicy kraju.