Pruszków sparaliżowany przez niebezpieczne znalezisko. Ewakuacja na ulicy Ołówkowej

Niebezpieczne znalezisko w Pruszkowie na ulicy Ołówkowej

Sytuacja miała miejsce w niedzielę, 7 czerwca, w godzinach wieczornych na ulicy Ołówkowej w Pruszkowie. Bezdomni natrafili na przedmiot przypominający pocisk z działa artyleryjskiego. Świadkowie niezwłocznie zaalarmowali o tym fakcie odpowiednie służby ratunkowe.

Jako pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła pruszkowska Straż Miejska. Strażnicy, po wstępnej analizie sytuacji, stwierdzili wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia i zdecydowali o natychmiastowym odizolowaniu obszaru. Drogę całkowicie zamknięto, uniemożliwiając wstęp w rejon, gdzie zlokalizowano obiekt.

Niedługo potem wsparcie zapewniły kolejne jednostki: lokalna policja oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa. W okolicach miejsca znaleziska w pełnej gotowości dyżurowała również załoga karetki pogotowia ratunkowego, przygotowana do udzielenia pomocy medycznej w razie eskalacji zagrożenia.

Sonda Widziałeś kiedyś przy pracy sapera? Tak Nie

Interwencja saperów. Zabezpieczenie pocisku artyleryjskiego

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że znaleziony przedmiot to aktywny niewybuch, zapadła decyzja o zaangażowaniu w akcję wykwalifikowanych policyjnych pirotechników. Do Pruszkowa wezwano jednostkę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ze stołecznego garnizonu, specjalizującą się w podejmowaniu i unieszkodliwianiu takich ładunków.

Dostęp do fragmentu ulicy Ołówkowej został całkowicie zablokowany. Utrudnienia dotknęły zarówno kierowców, jak i przechodniów, którym zabroniono zbliżać się do miejsca operacji. Mundurowi rygorystycznie pilnowali granic wytyczonej strefy bezpieczeństwa, chroniąc mieszkańców przed potencjalną eksplozją.

Wielogodzinna operacja wymagała pełnego zaangażowania. Policyjni eksperci od materiałów wybuchowych skrupulatnie przebadali znalezisko, stosując odpowiednie procedury ostrożnościowe. Wszystkie obecne na miejscu służby ściśle koordynowały swoje działania, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas całej interwencji.

Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie zabrany przez oddział saperski. Zgodnie z komunikatami służb, operację sfinalizowano krótko przed północą, około godziny 23. Po tym czasie ulica Ołówkowa została ponownie otwarta i przywrócono na niej normalny ruch.