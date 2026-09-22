Awantura na drodze ekspresowej S8. Kierowcy okładali się pięściami

Awantura miała miejsce 19 września w okolicach godziny 17.09 w pobliżu węzła Lucynów na trasie S8.

Film dokumentujący zdarzenie udostępnił w sieci kanał STOP CHAM.

Mundurowi poszukują świadków incydentu oraz kierowców dysponujących nagraniami z kamer samochodowych.

Bójka kierowców na S8 niedaleko węzła Lucynów

Była sobota, 19 września. Około godz. 17:09 na S8, w rejonie węzła Lucynów, w kierunku Warszawy, dwóch mężczyzn zatrzymało swoje samochody na pasie awaryjnym. Zamiast spokojnie wyjaśnić konflikt, wyszli z aut i zaczęli się przepychać. Na nagraniu opublikowanym przez profil STOP CHAM widać, jak mężczyźni szarpią się, a następnie zadają sobie ciosy. Film szybko zwrócił uwagę internautów. Kanał skomentowal sytuację: „Bójka MMA na drodze ekspresowej. Mężczyźni są tacy emocjonalni, ego kruchutkie jak herbatnik...”. Nie wiadomo, co było początkiem awantury. Policja na razie nie przesądza, dlaczego kierowcy wysiedli z samochodów i zaczęli się bić.

Policja szuka kierowców z kamerkami

We wtorek, 22 września, Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zaapelowała o pomoc w ustaleniu przebiegu zajścia. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności bójki. Szczególnie ważne mogą być nagrania z samochodowych wideorejestratorów. Policjanci szukają osób, które przejeżdżały wtedy S8 w stronę Warszawy i mogły zarejestrować zarówno samą bójkę, jak i wydarzenia, które ją poprzedziły.

Policja prosi o kontakt wszystkich świadków oraz kierowców, którzy mają nagrania z tego miejsca i czasu. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie pod numerem 47 704 62 00. Każdy materiał może pomóc funkcjonariuszom odtworzyć przebieg awantury i ustalić jej uczestników.