Wyjątkowy mural dla „Slaba” już gotowy. W projekt zaangażowała się żona pilota

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-22 11:37

Wyjątkowy mural poświęcony ppłk. pil. Maciejowi „Slabowi” Krakowianowi jest już gotowy. W Gostyninie (woj. mazowieckie) zakończyły się prace nad malowidłem, które ma być hołdem dla wybitnego pilota F-16. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na najbliższy czas. Miasto nie podało jeszcze dokładnej daty uroczystości.

Jak przekazało Miasto Gostynin, mural powstał z inicjatywy burmistrz miasta z okazji pierwszej rocznicy śmierci Macieja Krakowiana. Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem mieszkańców. Samorząd podkreśla, że choć kariera pilota związana była z wieloma miejscami w Polsce i za granicą, to właśnie Gostynin był miastem jego młodości. To tutaj mieszkał, uczył się i kształtował swój charakter.

W przygotowanie muralu zaangażowane były m.in. Wydział Promocji Urzędu Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Projekt powstał we współpracy z żoną pilota, Magdaleną Krakowian, która przekazała materiały fotograficzne i wyraziła zgodę na ich wykorzystanie. Za grafikę odpowiada Piotr Łysakowski, który znał Macieja Krakowiana, jego pasję oraz marzenia. Wykonaniem muralu zajęła się grupa Kolorowi.com.

Mural pilota Macieja Slab Krakowiana na ścianie biblioteki w Gostyninie. O projekcie przeczytasz na Eska Warszawa.
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Cieszymy się, że pamięć o ppłk. pil. Macieju Krakowianie tak wspaniale nas wszystkich łączy – przekazało Miasto Gostynin.

Teraz pozostaje już tylko uroczyste odsłonięcie. Jak poinformował samorząd, trwają ustalenia dotyczące terminu oraz przygotowania wydarzenia, które ma mieć godny i podniosły charakter. O dokładnej dacie mieszkańcy mają zostać poinformowani wkrótce.

Tragiczna śmierć pilota F-16

Maciej „Slab” Krakowian zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16, którym wykonywał treningowy lot, rozbił się na radomskim lotnisku. Pilot nie przeżył katastrofy. Zaplanowane na ten weekend pokazy zostały odwołane.

Major Krakowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland i instruktorem. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, w tym około 1200 godzin na F-16. Reprezentował polskie lotnictwo podczas pokazów w kraju i za granicą.

W lipcu 2025 roku, zaledwie kilka tygodni przed śmiercią, podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Jego pokaz został uznany przez publiczność za najbardziej efektowny i zapadający w pamięć.

Pokój Zbrodni - Maciej „Slab” Krakowian, pilot F16