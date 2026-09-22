Wyjątkowy mural dla „Slaba” już gotowy. W projekt zaangażowała się żona pilota

Jak przekazało Miasto Gostynin, mural powstał z inicjatywy burmistrz miasta z okazji pierwszej rocznicy śmierci Macieja Krakowiana. Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem mieszkańców. Samorząd podkreśla, że choć kariera pilota związana była z wieloma miejscami w Polsce i za granicą, to właśnie Gostynin był miastem jego młodości. To tutaj mieszkał, uczył się i kształtował swój charakter.

W przygotowanie muralu zaangażowane były m.in. Wydział Promocji Urzędu Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Projekt powstał we współpracy z żoną pilota, Magdaleną Krakowian, która przekazała materiały fotograficzne i wyraziła zgodę na ich wykorzystanie. Za grafikę odpowiada Piotr Łysakowski, który znał Macieja Krakowiana, jego pasję oraz marzenia. Wykonaniem muralu zajęła się grupa Kolorowi.com.

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Cieszymy się, że pamięć o ppłk. pil. Macieju Krakowianie tak wspaniale nas wszystkich łączy – przekazało Miasto Gostynin.

Teraz pozostaje już tylko uroczyste odsłonięcie. Jak poinformował samorząd, trwają ustalenia dotyczące terminu oraz przygotowania wydarzenia, które ma mieć godny i podniosły charakter. O dokładnej dacie mieszkańcy mają zostać poinformowani wkrótce.

Tragiczna śmierć pilota F-16

Maciej „Slab” Krakowian zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16, którym wykonywał treningowy lot, rozbił się na radomskim lotnisku. Pilot nie przeżył katastrofy. Zaplanowane na ten weekend pokazy zostały odwołane.

Major Krakowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland i instruktorem. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, w tym około 1200 godzin na F-16. Reprezentował polskie lotnictwo podczas pokazów w kraju i za granicą.

W lipcu 2025 roku, zaledwie kilka tygodni przed śmiercią, podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Jego pokaz został uznany przez publiczność za najbardziej efektowny i zapadający w pamięć.