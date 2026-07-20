Awaria w metrze. Trzy stacje wyłączone z ruchu

Metro M1 kursuje tylko między Kabatami a Słodowcem.

Z ruchu wyłączono trzy stacje: Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny.

Na trasie pojawiły się autobusy zastępcze Za Metro.

Metro kończy trasę wcześniej

Pasażerowie korzystający z pierwszej linii metra muszą przygotować się na zmiany. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew składy M1 zostały skierowane na krótszą trasę i obecnie kursują wyłącznie pomiędzy stacjami Kabaty i Słodowiec. Oznacza to, że trzy północne stacje - Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny- pozostają czasowo wyłączone z obsługi pasażerów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Autobusy zastąpiły metro

Aby ułatwić mieszkańcom dojazd, Warszawski Transport Publiczny uruchamia linię Za Metro. Autobusy kursują pomiędzy stacjami Metro Młociny i Metro Słodowiec, jadąc ulicami Kasprowicza, Sacharowa, Marymoncką i Żeromskiego. Dzięki temu pasażerowie mogą kontynuować podróż mimo wyłączenia fragmentu linii M1.

Sprawdź sytuację przed wyjazdem

Służby nie podały jeszcze przyczyny zdarzenia ani przewidywanego czasu przywrócenia normalnego ruchu. Osoby planujące podróż metrem na Bielany powinny sprawdzić aktualne komunikaty i uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu. Do momentu usunięcia problemu trzeba liczyć się z utrudnieniami oraz większym ruchem w autobusach zastępczych.