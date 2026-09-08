Będą latać samolotami nad Warszawą. Mieszkańcy dostali ważne ostrzeżenie!

Od 10 do 16 września 2026 roku na terenie województwa mazowieckiego prowadzona będzie akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Za jej przeprowadzenie odpowiada Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów

Szczepionka zostanie umieszczona w specjalnej przynęcie. Ma ona brunatno-zielony kolor i rybny zapach. Przynęty będą wykładane ręcznie, a w wybranych miejscach również zrzucane z samolotów. Akcja obejmie lasy, pola i łąki. Zrzuty i ręczne wykładanie szczepionki nie będą prowadzone na zbiornikach wodnych, drogach ani terenach zabudowanych.

Jak podkreślają służby weterynaryjne, szczepionka przeznaczona jest do doustnego szczepienia lisów. Zwierzęta te nie powinny być płoszone ani niepokojone podczas akcji.

Uwaga na psy! Tego lepiej nie robić

Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele psów. Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki podczas spacerów należy trzymać zwierzęta na smyczy. Chodzi o to, aby pies nie zjadł przynęty ani nie miał z nią kontaktu. Mieszkańcy nie powinni również dotykać znalezionej przynęty ani pozwalać psom jej obwąchiwać.

Jeżeli człowiek zetknie się ze szczepionką, powinien skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z przynętą lub płynną zawartością szczepionki miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą z mydłem.

Co zrobić, jeśli szczepionkę znajdzie pies?

Jeżeli zwierzę domowe lub gospodarskie będzie miało kontakt ze szczepionką, należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii. Termin akcji może się zmienić, jeśli pojawią się niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne przyczyny niezależne od organizatorów.

Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni więc w najbliższych dniach zwracać szczególną uwagę na to, co ich psy znajdują podczas spacerów. Przynęty ze szczepionką najlepiej pozostawić nietknięte.

Transfuzja krwi u lisów