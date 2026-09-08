Dlaczego w Warszawie wyją syreny 8.09.2026 r.? Jest ważny komunikat

Testy systemów alarmowych potrwają od 8 do 18 września 2026 roku,

Syreny będą sprawdzane w godzinach 10.00-16.00,

Działania obejmą Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

Syreny zawyją w pięciu dzielnicach Warszawy

Testy rozpoczną się we wtorek, 8 września, i potrwają do 18 września 2026 roku. W tym czasie, w godzinach od 10 do 16, będą sprawdzane poszczególne syreny alarmowe działające na terenie Warszawy. Podczas testów mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. To właśnie dlatego odgłosy syren mogą zwrócić uwagę osób mieszkających lub pracujących w pobliżu miejsc, w których prowadzona będzie kontrola systemu.

To test, a nie prawdziwy alarm

Miasto podkreśla, że wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny. Celem jest sprawdzenie, czy system działa prawidłowo i czy poszczególne urządzenia są sprawne. Dlatego osoby, które w tych dniach usłyszą syrenę, nie powinny podejmować żadnych działań. Dźwięki emitowane podczas zapowiedzianych testów nie oznaczają realnego zagrożenia.

Kiedy i gdzie będą testy?

Akcja obejmie pięć warszawskich dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Syreny będą uruchamiane w wyznaczonych miejscach między godz. 10 a 16, w okresie od 8 do 18 września. Podczas testów sprawdzane będą nie tylko same sygnały dźwiękowe. Warszawa zapowiedziała także emisję komunikatów głosowych. W ten sposób miasto chce zweryfikować działanie systemu ostrzegania w szerszym zakresie. Warto więc uprzedzić osoby starsze lub sąsiadów, którzy mogą zaniepokoić się nagłym dźwiękiem. Tym razem syrena będzie oznaczała po prostu, że Warszawa sprawdza, czy system ostrzegania działa tak, jak powinien.