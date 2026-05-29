Syreny alarmowe zawyją w Warszawie. Urząd wojewódzki wydał komunikat

Syreny alarmowe w Warszawie. Kiedy można je usłyszeć?

Dźwięk syren alarmowych na terenie Warszawy pojawia się zazwyczaj w trzech konkretnych sytuacjach:

w ramach upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych (przykładowo 19 kwietnia o godzinie 12:00 dla uczczenia powstania w getcie warszawskim, a także 1 sierpnia punktualnie o 17:00, aby przypomnieć o wybuchu Powstania Warszawskiego )

) podczas rutynowych sprawdzianów sprawności urządzeń

w chwilach faktycznych kryzysów, kiedy pojawia się bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mieszkańców

Dlaczego 29 maja w Warszawie zawyją syreny alarmowe? Znamy powód

W najbliższy piątek, 29 maja, w wybranych rejonach stolicy ponownie rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, a w szczególności wojnę trwającą za wschodnią granicą Polski, każde włączenie takich systemów natychmiast wywołuje ogromny niepokój i przyciąga uwagę lokalnych mieszkańców.

Pragniemy od razu rozwiać ewentualne wątpliwości, ponieważ ten piątkowy sygnał absolutnie nie oznacza żadnego niebezpieczeństwa. Warszawiacy nie mają najmniejszych powodów do obaw. Urządzenia zostaną uruchomione wyłącznie ze względu na zaplanowane wcześniej prace konserwacyjne w określonych punktach sieci na terenie całego miasta.

W specjalnym komunikacie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że „uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem”. Urzędnicy wydali również oficjalny apel do wszystkich obywateli. W komunikacie zaapelowali do mieszkańców „o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań”.

