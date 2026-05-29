Syreny alarmowe zawyją w Warszawie. Urząd wojewódzki wydał komunikat

Alicja Franczuk
2026-05-29 9:01

W piątek, 29 maja, w niektórych rejonach Warszawy rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. Tego rodzaju sytuacje często wywołują niepokój wśród mieszkańców stolicy, którzy zastanawiają się, co się dzieje. Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego proszą o spokój i oficjalnie wyjaśniają powody aktywacji miejskiego systemu.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa jasnoszare megafony z tubami skierowanymi w różne strony zamontowane są na pionowym, metalowym słupie pośrodku kadru. Lewy megafon jest nieco bliżej obiektywu, z widocznym okrągłym otworem głośnika w jego wnętrzu. Prawy megafon jest nieco mniejszy i skierowany pod innym kątem. Oba urządzenia połączone są czarnymi kablami z elementami montażowymi na słupie. Tło stanowi rozmyte niebo w odcieniach szarości i beżu, a także niewyraźne zarysy dachów budynków na dole kadru, z jednym większym, białym budynkiem po prawej stronie.

Syreny alarmowe w Warszawie. Kiedy można je usłyszeć?

Dźwięk syren alarmowych na terenie Warszawy pojawia się zazwyczaj w trzech konkretnych sytuacjach:

  • w ramach upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych (przykładowo 19 kwietnia o godzinie 12:00 dla uczczenia powstania w getcie warszawskim, a także 1 sierpnia punktualnie o 17:00, aby przypomnieć o wybuchu Powstania Warszawskiego)
  • podczas rutynowych sprawdzianów sprawności urządzeń
  • w chwilach faktycznych kryzysów, kiedy pojawia się bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mieszkańców

Dlaczego 29 maja w Warszawie zawyją syreny alarmowe? Znamy powód

W najbliższy piątek, 29 maja, w wybranych rejonach stolicy ponownie rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, a w szczególności wojnę trwającą za wschodnią granicą Polski, każde włączenie takich systemów natychmiast wywołuje ogromny niepokój i przyciąga uwagę lokalnych mieszkańców.

Pragniemy od razu rozwiać ewentualne wątpliwości, ponieważ ten piątkowy sygnał absolutnie nie oznacza żadnego niebezpieczeństwa. Warszawiacy nie mają najmniejszych powodów do obaw. Urządzenia zostaną uruchomione wyłącznie ze względu na zaplanowane wcześniej prace konserwacyjne w określonych punktach sieci na terenie całego miasta.

W specjalnym komunikacie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że „uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem”. Urzędnicy wydali również oficjalny apel do wszystkich obywateli. W komunikacie zaapelowali do mieszkańców „o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań”.

