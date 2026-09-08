Nalot na posesję w gminie Tłuszcz. 44-latek ukrywał samoróbkę i wielkie ilości narkotyków

Policyjny pies wywęszył znalezisko. Funkcjonariusze otworzyli czarną torbę

Cała akcja była efektem ustaleń wołomińskich śledczych. Kryminalni uzyskali informację, że na jednej z prywatnych działek w gminie Tłuszcz ukryte są zabronione substancje oraz broń. Funkcjonariusze podjęli decyzję o weryfikacji tego sygnału.

Przeszukanie terenu przeprowadzono 2 września. Do pomocy zaangażowano specjalnie wyszkolonego psa tropiącego. Zwierzę błyskawicznie wskazało odpowiednie miejsce.

– Pies zaznaczył miejsce na posesji, sygnalizując możliwość znajdowania się tam substancji psychoaktywnych – przekazała asp. szt. Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji.

W wyznaczonym obszarze znajdowała się czarna torba z materiału. Po jej otwarciu policjanci natrafili na zafoliowaną, skrystalizowaną masę o białym zabarwieniu. W pobliżu leżał również obiekt przypominający broń palną oraz amunicja. W związku z odkryciem, 44-letni mieszkaniec posesji został zatrzymany.

Ogromne ilości 4-CMC w rękach śledczych. Rewolwer był samoróbką

Kryminalni nie poprzestali na znalezieniu torby. Drobiazgowe przeszukanie pomieszczeń, z których korzystał podejrzany, zaowocowało odnalezieniem kolejnych przedmiotów. Wśród nich znajdowała się gotówka, zarówno w polskiej walucie, jak i zagranicznej.

Zarekwirowane substancje i przedmiot przypominający pistolet poddano ekspertyzie. Analiza potwierdziła przypuszczenia policji – biały kryształ to klefedron, znany jako 4-CMC. Łączna waga zabezpieczonego narkotyku wyniosła dokładnie 952,1 grama.

Ekspertyza broni przyniosła jeszcze bardziej zaskakujące wnioski. Zabezpieczony sprzęt to rewolwer kalibru 5,6 mm, który został skonstruowany domowym sposobem.

Zatrzymany 44-latek był doskonale znany organom ścigania. W przeszłości mężczyzna przewijał się w sprawach dotyczących kradzieży aut oraz nielegalnego procederu tytoniowego.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie sformułowała zarzuty, a następnie skierowała wniosek o areszt tymczasowy. Sąd zaaprobował ten środek zapobiegawczy, decydując, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Przepisy przewidują karę do 10 lat więzienia za posiadanie dużych ilości narkotyków, natomiast za nielegalną broń i amunicję grozi do 8 lat pozbawienia wolności.