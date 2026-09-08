Nalot na posesję w gminie Tłuszcz. 44-latek ukrywał samoróbkę i wielkie ilości narkotyków

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-08 12:12

Policjanci przeszukali jedną z posesji w powiecie wołomińskim, gdzie znaleźli niemal kilogram klefedronu, amunicję oraz nielegalną broń palną. Funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego mężczyznę, przy którym zabezpieczono również sporą ilość gotówki. Dodatkowym zaskoczeniem dla śledczych okazał się znaleziony rewolwer, który został wykonany własnoręcznie.

Policyjny pies wywęszył znalezisko. Funkcjonariusze otworzyli czarną torbę

Cała akcja była efektem ustaleń wołomińskich śledczych. Kryminalni uzyskali informację, że na jednej z prywatnych działek w gminie Tłuszcz ukryte są zabronione substancje oraz broń. Funkcjonariusze podjęli decyzję o weryfikacji tego sygnału.

Przeszukanie terenu przeprowadzono 2 września. Do pomocy zaangażowano specjalnie wyszkolonego psa tropiącego. Zwierzę błyskawicznie wskazało odpowiednie miejsce.

– Pies zaznaczył miejsce na posesji, sygnalizując możliwość znajdowania się tam substancji psychoaktywnych – przekazała asp. szt. Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji.

W wyznaczonym obszarze znajdowała się czarna torba z materiału. Po jej otwarciu policjanci natrafili na zafoliowaną, skrystalizowaną masę o białym zabarwieniu. W pobliżu leżał również obiekt przypominający broń palną oraz amunicja. W związku z odkryciem, 44-letni mieszkaniec posesji został zatrzymany.

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Kryminalni nie poprzestali na znalezieniu torby. Drobiazgowe przeszukanie pomieszczeń, z których korzystał podejrzany, zaowocowało odnalezieniem kolejnych przedmiotów. Wśród nich znajdowała się gotówka, zarówno w polskiej walucie, jak i zagranicznej.

Zarekwirowane substancje i przedmiot przypominający pistolet poddano ekspertyzie. Analiza potwierdziła przypuszczenia policji – biały kryształ to klefedron, znany jako 4-CMC. Łączna waga zabezpieczonego narkotyku wyniosła dokładnie 952,1 grama.

Ekspertyza broni przyniosła jeszcze bardziej zaskakujące wnioski. Zabezpieczony sprzęt to rewolwer kalibru 5,6 mm, który został skonstruowany domowym sposobem.

Zatrzymany 44-latek był doskonale znany organom ścigania. W przeszłości mężczyzna przewijał się w sprawach dotyczących kradzieży aut oraz nielegalnego procederu tytoniowego.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie sformułowała zarzuty, a następnie skierowała wniosek o areszt tymczasowy. Sąd zaaprobował ten środek zapobiegawczy, decydując, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Przepisy przewidują karę do 10 lat więzienia za posiadanie dużych ilości narkotyków, natomiast za nielegalną broń i amunicję grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie Dariusza R. 
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