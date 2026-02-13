Informacja o piątkowym (13 lutego) nabożeństwie pojawiła się w ogłoszeniach Archikatedry Warszawskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej.

Jak przekazano: − Z okazji Imienin ks. Grzegorza Fabińskiego, naszego wikariusza, który zginął tragicznie w 2010 roku w Bułgarii, będziemy modlić się za Niego na Mszy św. o godzinie 19. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o łaskę zbawienia dla śp. Ks. Grzegorza i Jego zmarłych Rodziców − czytamy.

Kapłan zginął 4 lipca 2010 roku w Bułgarii. Do tragedii doszło w paśmie górskim Pirin, na szczycie Wichren.

Wichren to najwyższy szczyt w paśmie Piryn, wznoszący się na wysokość 2914 metrów nad poziomem morza. Jest drugim pod względem wysokości szczytem Bułgarii oraz trzecim na całym półwyspie Bałkańskim: po Musale i Mitikasie. Zbudowany głównie z marmurów masyw wznosi się około 1000 metrów ponad okoliczne doliny. Wierzchołek ten przez Słowian był uznawany za siedzibę boga Peruna, a dziś jest popularnym celem turystycznych wypraw.

Śmierć młodego kapłana była ogromnym ciosem dla wspólnoty wiernych.

Ks. Grzegorz Fabiński miał tylko 35 lat, z czego dziesięć poświęcił kapłaństwu. Był magistrem teologii w zakresie historii sztuki oraz dyplomowanym nauczycielem. Posługę pełnił jako wikariusz w Brwinowie oraz w dwóch warszawskich parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej na Powiślu i archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Był także kapelanem Szpitala Klinicznego im. Księżej Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej.

Piątkowa msza (13 lutego) będzie okazją do wspólnej modlitwy, ale też do powrotu pamięcią do kapłana, którego życie zakończyło się nagle i tragicznie, pozostawiając w sercach wielu wiernych głęboki ślad.