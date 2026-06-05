Będzie nowy pomnik w Warszawie? Premier zwrócił się do Kaczyńskiego "Jarosław chyba nie odmówi"

Donald Tusk chce nowego pomnika w centrum Warszawy. Wzywa prezesa PiS

4 czerwca w sieci pojawiło się nagranie, w którym premier Donald Tusk dzieli się nowym pomysłem. Szef rządu chce, aby w Warszawie stanął pomnik pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej, Tadeusza Mazowieckiego. Okazją do takiego wyróżnienia jest setna rocznica urodzin zmarłego w 2013 roku polityka, która przypada w kwietniu przyszłego roku.

Tusk ma już także pomysł na konkretną lokalizację monumentu - miałby on stanąć przed warszawską siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Jego kancelarią" - podkreśla w filmie Tusk, odwołując się do zasług rządu kierowanego przez Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że Tadeusz Mazowiecki stał na czele rządu od sierpnia 1989 do stycznia 1991 roku. W czasie sprawowania przez niego funkcji doszło do transformacji ustrojowej, w wyniku którego socjalistyczna Polska Rzeczpospolita Ludowa zmieniła się w demokratyczną Rzeczpospolitą Polską (potocznie: III Rzeczpospolitą), a Polska z kraju będącego w orbicie Związku Radzieckiego przemieniła się w państwo prozachodnie.

Tusk apeluje do byłych premierów - w tym Jarosława Kaczyńskiego

W sprawie pomnika premier zaapelował już do byłych polityków pełniących tę funkcję, zapraszając ich do składu honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Co istotne, wśród zaproszonych polityków są wszyscy żyjący byli premierzy, a więc też ci związani ze środowiskiem PiS: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński (szef rządu w latach 2006-2007).

Warto nadmienić, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stoi już pomnik jednego premiera III RP: jest to pomnik Jana Olszewskiego, a więc polityka związanego z prawicą. Monument stanął za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i związany jest ze swoistym kultem, jakim środowisko PiS otacza postać Jana Olszewskiego. Często przeciwstawia się tego zmarłego w 2019 roku polityka właśnie polityce obranej przez rząd Mazowieckiego w kontekście rozliczeń czasów PRL. Olszewski prezentowany jest jako zwolennik lustracji i ujawnienia wszelkich powiązań osób publicznych z dawnymi czasami, z kolei do Mazowieckiego przylgnęła łatka braku rozliczeń i chęci patrzenia w przyszłość (słynna "gruba kreska").

"Jarosław chyba nie odmówi. Jak myślicie?" - kończy wymownie swoje czwartkowe nagranie Donald Tusk.

Marsz 4 czerwca 2023r.:

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