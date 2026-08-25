Będzie nowy przystanek kolejowy w Warszawie obok galerii handlowej. Właśnie ruszyły prace

Rusza budowa nowego przystanku Warszawa Ulrychów

Polskie Linie Kolejowe S.A. podzieliły się w social mediach informacjami na temat nowego przystanku kolejowego, który powstaje w stolicy. W poniedziałek, 24 sierpnia przewoźnik poinformował, że przekazał wykonawcy, czyli firmie Trakcja, plac budowy pod realizację nowego przystanku Warszawa Ulrychów.

Na miejscu rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenu i organizacją inwestycji.

Nowa stacja powstaje na styku Bemowa i Woli, pod wiaduktem w ciągu ul. Górczewskiej. W sąsiedztwie znajduje się z kolei popularne centrum handlowe Wola Park.

Nowy przystanek Warszawa Ulrychów

Inwestycja przewiduje nie tylko budowę nowego przystanku, ale też infrastruktury towarzyszącej. W miejscu powstaną dwa nowoczesne perony wyposażone w wiaty, ławki, system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz windy i schody, dzięki którym obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Zakres prac obejmuje również przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

PLK S.A. zapewnia, że przystanek zapewni "szybkie i komfortowe" przesiadki do warszawskiego metra. To jednak budzi kontrowersje, bo najbliższa stacja metra położona jest w odległości około 400 metrów od powstającego obiektu. Spacer pod gołym niebem z ciężkim bagażem, czy w trudnych warunkach atmosferycznych trudno uznać za "komfortowy" przy takiej odległości.

Zaskakiwać może tempo prac - pierwsi podróżni mają skorzystają z nowego przystanku już w grudniu tego roku. To jednak ma uzasadnienie w większej inwestycji, jaką kolejarze planują dla Warszawy na najbliższe lata. Chodzi o modernizację dworca Warszawa Wschodnia, podczas trwania której Przystanek Warszawa Ulrychów przejmie na siebie cześć obsługi pociągów dalekobieżnych.

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