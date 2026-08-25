Będzie nowy przystanek kolejowy w Warszawie obok galerii handlowej. Właśnie ruszyły prace

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-25 10:09

W Warszawie ruszyła budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Ulrychów, który ma zostać otwarty dla pasażerów już w grudniu tego roku. Powstający na granicy Bemowa i Woli, tuż obok galerii handlowej Wola Park, obiekt ma odegrać kluczową rolę podczas modernizacji Dworca Wschodniego. Obiekt budzi też jednak pewne kontrowersje.

Rusza budowa nowego przystanku Warszawa Ulrychów

Polskie Linie Kolejowe S.A. podzieliły się w social mediach informacjami na temat nowego przystanku kolejowego, który powstaje w stolicy. W poniedziałek, 24 sierpnia przewoźnik poinformował, że przekazał wykonawcy, czyli firmie Trakcja, plac budowy pod realizację nowego przystanku Warszawa Ulrychów.

Na miejscu rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenu i organizacją inwestycji.

Nowa stacja powstaje na styku Bemowa i Woli, pod wiaduktem w ciągu ul. Górczewskiej. W sąsiedztwie znajduje się z kolei popularne centrum handlowe Wola Park.

Nowy przystanek Warszawa Ulrychów

Inwestycja przewiduje nie tylko budowę nowego przystanku, ale też infrastruktury towarzyszącej. W miejscu powstaną dwa nowoczesne perony wyposażone w wiaty, ławki, system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz windy i schody, dzięki którym obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Zakres prac obejmuje również przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

PLK S.A. zapewnia, że przystanek zapewni "szybkie i komfortowe" przesiadki do warszawskiego metra. To jednak budzi kontrowersje, bo najbliższa stacja metra położona jest w odległości około 400 metrów od powstającego obiektu. Spacer pod gołym niebem z ciężkim bagażem, czy w trudnych warunkach atmosferycznych trudno uznać za "komfortowy" przy takiej odległości.

Zaskakiwać może tempo prac - pierwsi podróżni mają skorzystają z nowego przystanku już w grudniu tego roku. To jednak ma uzasadnienie w większej inwestycji, jaką kolejarze planują dla Warszawy na najbliższe lata. Chodzi o modernizację dworca Warszawa Wschodnia, podczas trwania której Przystanek Warszawa Ulrychów przejmie na siebie cześć obsługi pociągów dalekobieżnych. 

Tory kolejowe z jadącym pociągiem w otoczeniu zieleni i bloków. O budowie przystanku Ulrychów przeczytasz na Eska Warszawa.
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PRZYSPIESZAMY! MINISTER KLIMCZAK O INWESTYCJACH W KOLEJ I DROGI | Poranny Ring
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