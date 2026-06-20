Benzyna i diesel ponownie tanieją! Sprawdź, ile zapłacisz za litr paliwa w czerwcu

Ceny benzyny i diesla idą w dół. Nowe limity na stacjach

Od soboty do poniedziałku kierowcy zapłacą maksymalnie 5,94 zł za litr benzyny 95, 6,61 zł za benzynę 98 oraz 6,12 zł za litr oleju napędowego. To mniej niż jeszcze dzień wcześniej, gdy obowiązywały wyższe limity cenowe.

Najnowsze stawki oznaczają kolejną korektę cen w dół. W porównaniu z piątkiem maksymalna cena benzyny 95 spadła o 6 groszy, benzyny 98 o 5 groszy, a diesla o 8 groszy na litrze.

Jeszcze w piątek kierowcy mogli płacić maksymalnie 6,00 zł za litr benzyny 95, 6,66 zł za benzynę 98 i 6,20 zł za olej napędowy. Dla porównania, gdy mechanizm cen maksymalnych wprowadzono pod koniec marca, litr diesla kosztował nawet 7,60 zł, a ceny benzyn wynosiły odpowiednio 6,16 zł i 6,76 zł.

Nowe stawki mają obowiązywać do poniedziałku. Tego dnia Minister Energii opublikuje kolejne obwieszczenie, które określi ceny obowiązujące od wtorku.

Ministerstwo Energii i KAS regulują stawki. Co grozi za ich złamanie?

Resort energii publikuje limity cen paliw każdego dnia roboczego. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ich ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat zostanie wydany przed weekendem lub dniami świątecznymi, ceny pozostają aktualne aż do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalny limit może słono kosztować właścicieli stacji. Za złamanie przepisów grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Maksymalna cena paliwa wyliczana jest według ustawowo określonego wzoru. Pod uwagę brane są m.in. średnie ceny hurtowe na rynku krajowym, wysokość akcyzy, opłata paliwowa, marża sprzedawcy wynosząca 30 groszy na litrze oraz podatek VAT.

W ubiegłym tygodniu weszły w życie przepisy przedłużające obowiązywanie obniżonej stawki VAT na część paliw. Ministerstwo Finansów poinformowało jednocześnie, że nie zamierza utrzymywać preferencyjnych stawek akcyzy. Do 30 czerwca kierowcy nadal korzystają z obniżonego VAT-u na poziomie 8 proc., a ceny na stacjach są dodatkowo regulowane przez codziennie wyznaczane limity maksymalne. Mechanizm ten będzie obowiązywał tak długo, jak długo utrzymana zostanie niższa stawka podatku VAT.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie