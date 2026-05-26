Biurowiec w samym centrum Warszawy na sprzedaż. Znany bank chce za niego 55 milionów złotych

Biurowiec PKO w centrum Warszawy idzie pod młotek

Nieruchomość przy Marszałkowskiej 91/97 / Nowogrodzkiej 35/41 została wystawiona na sprzedaż przez obecnego właściciela, którym jest bank PKO. Oferty na zakup budynku można składać do 24 czerwca. Właściciel ustanowił cenę wywoławczą na zawrotną sumę 55 milionów złotych, która jednak znajduje uzasadnienie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o nieruchomości w samym sercu stolicy - w sąsiedztwie ronda Dmowskiego.

Budynek o powierzchni 11 946,57 m2, dziś z niebieską elewacją, stanowił kluczowy element powojennej wizji architektonicznej. Zaprojektowany przez Zygmunta Stępińskiego (twórcę trasy W-Z, MDM-u, czy Cepelii) wspólnie z Andrzejem Milewskim, miał służyć jako tło dla słynnego pawilonu Cepelii i dodatkowo uzupełniać w tej roli hotel Metropol.

Budowa biurowca w latach 60. była gigantyczną inwestycją, wymagającą ośmiometrowych fundamentów i usunięcia 11 000 m³ ziemi. Ostatecznie budynek oddano do użytku z opóźnieniem 1 czerwca 1970 roku.

Kiedyś kredyty, a dziś?

Początkowo obiekt był siedzibą ORS-u – Obsługi Ratalnej Sprzedaży, czyli jednostki PKO, która w PRL-u umożliwiała Polakom zakup droższych produktów na raty. Była to potężna organizacja, która umożliwiała milionom obywateli zakupy przekraczające ich finansowe możliwości. Formuła ta szybko się przyjęła, o czym świadczy fakt, że już w 1963 roku, a więc zaledwie pięć lat po starcie programu Warszawiacy byli zadłużeni na pół miliarda (starych) złotych. Najczęściej branym produktem na raty był w tamtych czasach telewizor.

Co ciekawe, atrakcyjna działka na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nad którym wciąż trwają prace po odrzuceniu wcześniejszej jego wersji planu przez wojewodę. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta jest położona w obszarze oznaczonym symbolem C.30 – tereny wielofunkcyjne. To oznacza, że nowy nabywca obiektu będzie miał szerokie pole możliwości.

Biurowiec PKO na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej w Warszawie - zdjęcia:

