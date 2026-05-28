Płonął dach budynku szkoły. Na miejscu służby, ewakuowano kilkadziesiąt osób

Pożar dachu szkoły w powiecie grójeckim

Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. kpt. Michał Maroszek, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godz. 13:00.

- Na etapie zgłoszenia była już informacja, że została rozpoczęta procedura ewakuacji uczniów oraz całego personelu szkoły. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zastano silne zadymienie w górnej części budynku. Na miejscu w kulminacyjnym punkcie było 11 zastępów straży pożarnej, grupa dronowa z OSP, grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu oraz grupa operacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - poinformował.

Nikomu na szczęście nic się nie stało

Z budynku ewakuowano dzieci i personel placówki - łącznie blisko 70 osób. Nikt na szczęście nie został poszkodowany.

- W obecnej chwili trwa przeszukiwanie, patrzenie, czy gdzieś nie ma jeszcze zarzewi ognia, ale pożar już jest zlokalizowany - zaznaczył mł. kpt. Maroszek.

Współpraca: Wojciech Wójcikowski / Radio ESKA

