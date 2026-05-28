Płonął dach budynku szkoły. Na miejscu służby, ewakuowano kilkadziesiąt osób

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-28 15:31

W czwartek, 28 maja w miejscowości Kruszew (gmina Pniewy) doszło do pożaru dachu budynku szkoły. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych, nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Pożar dachu szkoły w powiecie grójeckim

Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. kpt. Michał Maroszek, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godz. 13:00

- Na etapie zgłoszenia była już informacja, że została rozpoczęta procedura ewakuacji uczniów oraz całego personelu szkoły. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zastano silne zadymienie w górnej części budynku. Na miejscu w kulminacyjnym punkcie było 11 zastępów straży pożarnej, grupa dronowa z OSP, grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu oraz grupa operacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - poinformował.

Nikomu na szczęście nic się nie stało

Z budynku ewakuowano dzieci i personel placówki - łącznie blisko 70 osób. Nikt na szczęście nie został poszkodowany.

- W obecnej chwili trwa przeszukiwanie, patrzenie, czy gdzieś nie ma jeszcze zarzewi ognia, ale pożar już jest zlokalizowany - zaznaczył mł. kpt. Maroszek.

Współpraca: Wojciech Wójcikowski / Radio ESKA

Pożar dachu budynku szkoły w Kruszewie
Galeria zdjęć 7
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Drogowskazy
Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
szkoła
Mazowieckie
pożar
straż pożarna