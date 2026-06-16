Blowek, Meduza i PashaBiceps na jednej scenie. Takiego wydarzenia jeszcze nie było

Choć podobnych konferencji na rynku nie brakuje, organizatorzy podkreślają, że LOUD Congress ma być miejscem spotkania dwóch światów, które coraz mocniej się przenikają – twórców internetowych i biznesu. To właśnie influencerzy, streamerzy i internetowe społeczności coraz częściej wyznaczają trendy, wpływają na decyzje zakupowe i kształtują kulturę młodego pokolenia.
Na scenie pojawią się znane nazwiska polskiego internetu i branży kreatywnej. Wśród gości znaleźli się m.in.
- Blowek - YouTuber i tworca internetowy
- Andrzej Smolik - muzyk
- Meduza - youtuber i streamer
- PashaBiceps - twórca internetowy, gracz e-sportowy
- Toffiecrisp - influencer I tworca internetowy
- Siles - raper
- Disco Karol (Brokies)
- Kasix - influencer I streamer
- Tribbs - producent muzyczny i kompozytor
- Sir Mich - producent muzyczny i kompozytor
- Nikki Beautify (Nikoleta Dolinna) - twórca internetowy
- Milena Bryła - redaktor naczelna naTemat.pl
- Bartosz Kazimierczak - WW MGMT / Brokies
- MrFit - Łukasz Gąsiński
- Jakub Kralka - współwłaściciel naTemat.pl i redaktor naczelny Bezprawnik.pl
- Jan Peńsko - i-Sport
- Kamil Górecki - FantasyExpo
- Barbara Mosiewicz - Health Labs Care
- Grzegorz Zalewski - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
- Alina Bączar - Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- Agata Bajno - prawnik Bedoesa
- Piotr Strumiński - kancelaria KAASS
- Krzysztof Bąk - dyrektor artystyczny Męskiego Grania
Podczas kongresu poruszane będą tematy związane z influencer marketingiem, sztuczną inteligencją, streamingiem, gamingiem, muzyką oraz inwestowaniem. W programie znalazły się między innymi dyskusje o tym, jak twórcy budują dziś własne biznesy, czy streaming jest skutecznym narzędziem reklamowym oraz w jaki sposób AI zmienia branżę muzyczną i media społecznościowe.
Jednym z ciekawiej zapowiadających się paneli będzie rozmowa poświęcona fenomenowi Męskiego Grania i budowaniu kultowych projektów dla nowego pokolenia. W wydarzeniu udział weźmie także Krzysztof Bąk, dyrektor artystyczny Męskiego Grania.
Wieczorem odbędzie się gala nagród „Pokolenie LOUD”. Wyróżnienia zostaną przyznane m.in. dla Młodego Influencera Roku, Debiutu Influencera Roku, Młodego Przedsiębiorcy Roku czy Muzycznego Debiutu Roku w Internecie.
LOUD Congress odbędzie się 18 czerwca w warszawskim Hotelu Bellotto. W wydarzeniu weźmie udział około 200 zaproszonych gości reprezentujących świat mediów, biznesu, marketingu i nowych technologii. Organizatorzy zapowiadają, że ma to być początek cyklicznego projektu poświęconego temu, jak internet i młode pokolenie zmieniają współczesny świat.
- Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są: Brokies, Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Skarszewski Młyn.
- Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Eska, naTemat.pl, Spider’s Web, Super Express oraz Puls Biznesu.
- LOUD congress odbędzie się 18 czerwca o godz. 10:00 w Hotelu Bellotto w Warszawie.