Blowek, Meduza i PashaBiceps na jednej scenie. Takiego wydarzenia jeszcze nie było

Choć podobnych konferencji na rynku nie brakuje, organizatorzy podkreślają, że LOUD Congress ma być miejscem spotkania dwóch światów, które coraz mocniej się przenikają – twórców internetowych i biznesu. To właśnie influencerzy, streamerzy i internetowe społeczności coraz częściej wyznaczają trendy, wpływają na decyzje zakupowe i kształtują kulturę młodego pokolenia.

Na scenie pojawią się znane nazwiska polskiego internetu i branży kreatywnej. Wśród gości znaleźli się m.in.

Blowek - YouTuber i tworca internetowy

- YouTuber i tworca internetowy Andrzej Smolik - muzyk

- muzyk Meduza - youtuber i streamer

- youtuber i streamer PashaBiceps - twórca internetowy, gracz e-sportowy

- twórca internetowy, gracz e-sportowy Toffiecrisp - influencer I tworca internetowy

- influencer I tworca internetowy Siles - raper

- raper Disco Karol (Brokies)

Kasix - influencer I streamer

influencer I streamer Tribbs - producent muzyczny i kompozytor

- producent muzyczny i kompozytor Sir Mich - producent muzyczny i kompozytor

- producent muzyczny i kompozytor Nikki Beautify (Nikoleta Dolinna) - twórca internetowy

(Nikoleta Dolinna) - twórca internetowy Milena Bryła - redaktor naczelna naTemat.pl

redaktor naczelna naTemat.pl Bartosz Kazimierczak - WW MGMT / Brokies

- WW MGMT / Brokies MrFit - Łukasz Gąsiński

- Łukasz Gąsiński Jakub Kralka - współwłaściciel naTemat.pl i redaktor naczelny Bezprawnik.pl

- współwłaściciel naTemat.pl i redaktor naczelny Bezprawnik.pl Jan Peńsko - i-Sport

- i-Sport Kamil Górecki - FantasyExpo

- FantasyExpo Barbara Mosiewicz - Health Labs Care

- Health Labs Care Grzegorz Zalewski - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Alina Bączar - Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

- Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Bajno - prawnik Bedoesa

- prawnik Bedoesa Piotr Strumiński - kancelaria KAASS

- kancelaria KAASS Krzysztof Bąk - dyrektor artystyczny Męskiego Grania

Podczas kongresu poruszane będą tematy związane z influencer marketingiem, sztuczną inteligencją, streamingiem, gamingiem, muzyką oraz inwestowaniem. W programie znalazły się między innymi dyskusje o tym, jak twórcy budują dziś własne biznesy, czy streaming jest skutecznym narzędziem reklamowym oraz w jaki sposób AI zmienia branżę muzyczną i media społecznościowe.

Jednym z ciekawiej zapowiadających się paneli będzie rozmowa poświęcona fenomenowi Męskiego Grania i budowaniu kultowych projektów dla nowego pokolenia. W wydarzeniu udział weźmie także Krzysztof Bąk, dyrektor artystyczny Męskiego Grania.

Wieczorem odbędzie się gala nagród „Pokolenie LOUD”. Wyróżnienia zostaną przyznane m.in. dla Młodego Influencera Roku, Debiutu Influencera Roku, Młodego Przedsiębiorcy Roku czy Muzycznego Debiutu Roku w Internecie.

LOUD Congress odbędzie się 18 czerwca w warszawskim Hotelu Bellotto. W wydarzeniu weźmie udział około 200 zaproszonych gości reprezentujących świat mediów, biznesu, marketingu i nowych technologii. Organizatorzy zapowiadają, że ma to być początek cyklicznego projektu poświęconego temu, jak internet i młode pokolenie zmieniają współczesny świat.