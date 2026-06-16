Berlinki, parówki i akwaria - młodzi ich nie znają. Zabytkowe tramwaje wracają na warszawskie tory

Trwa 18. sezon Warszawskich Linii Turystycznych z zabytkowymi tramwajami.

Na trasach pojawią się historyczne wagony z Warszawy, Krakowa i Poznania.

Przejazdy odbywają się w ramach zwykłej taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego.

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Historyczne tramwaje wracają na ulice

Od miesiąca pasażerów wozi już linia 36, obsługiwana przez zabytkowe tramwaje nowszej generacji. Wkrótce na tory wróci również kultowa linia T, czyli popularna „Tetka”, na której można spotkać najstarsze historyczne wagony. Wszystkie pojazdy zostały przygotowane do sezonu letniego i są gotowe do przewozu pasażerów.

Warszawskie Linie Turystyczne działają już od 18 lat. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych atrakcji stolicy. Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska podkreśla, że przejazdy zabytkowymi tramwajami cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Warszawę.

Wagony wymagają szczególnej opieki

Historyczne składy stacjonują w zajezdniach Mokotów, Żoliborz i Wola. Przygotowanie ich do sezonu wymagało wielu prac konserwacyjnych. W przypadku części pojazdów części zamienne nie są już produkowane, dlatego wiele napraw wykonuje się ręcznie. Pracownicy usunęli ślady korozji, odnowili wnętrza i elementy zewnętrzne wagonów oraz przeprowadzili szereg prac kosmetycznych i technicznych. Dzięki temu liczące nawet kilkadziesiąt lat pojazdy mogą bezpiecznie wrócić na warszawskie tory.

- Historyczne tramwaje po raz kolejny będą cieszyć Warszawianki i Warszawiaków. Stanowią również wyjątkową atrakcję dla gości odwiedzających stolicę. To pojazdy z duszą, które dorośli pasażerowie nierzadko wspominają z sentymentem, a także wielka frajda dla młodszych pasjonatów komunikacji miejskiej - mówi Paweł Rzeszódko, członek zarządu Tramwajów Warszawskich ds. przewozowych.

Goście z Krakowa i Poznania

Z okazji 160-lecia Tramwajów Warszawskich przygotowano dodatkową atrakcję. Do stolicy przyjechały zabytkowe wagony z innych miast. Wśród nich znalazł się poznański tramwaj 102N, nazywany „Kanciakiem”, oraz historyczny wagon GT6, znany jako „Helmut”. Na linii 36 pojawią się również dobrze znane warszawiakom tramwaje typu 13N, czyli słynne „parówki”, a także popularne „akwaria” - wagony 105N. W najbliższych tygodniach do Warszawy ma dotrzeć także historyczny tramwaj z Gdańska.

Na „Tetce” pojadą prawdziwe klasyki

Jeszcze starsze wagony będzie można spotkać na linii T. Na trasę wyjadą m.in. słynne „berlinki” z 1940 roku, wagon Lw z 1925 roku oraz popularne „eNki” z lat 40., 50. i 60. ubiegłego wieku. Tegoroczną ciekawostką będzie także wagon S2D nr 506, który przyjechał do Warszawy z Krakowa. To historyczna doczepa pochodząca z lat 30. XX wieku, odtworzona na wzór pojazdów kursujących niegdyś po Szczecinie.

Ze względu na brak nowoczesnych systemów zamykania drzwi, część historycznych wagonów obsługiwana będzie przez konduktorów z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Podróż zabytkowymi tramwajami nie wymaga kupowania specjalnych biletów. Obowiązuje w nich standardowa taryfa Warszawskiego Transportu Publicznego.