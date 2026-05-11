BMW zderzyło się z potężnym łosiem. Auto rozerwane na strzępy, kierowca nie żyje

Śmiertelne zderzenie z łosiem w powiecie wyszkowskim

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 maja, około godziny 6:00 rano. Dramat rozegrał się z dala od obszaru zabudowanego na trasie łączącej Przykory i Brzezinów w powiecie wyszkowskim. Służby szybko pojawiły się na miejscu, by zabezpieczyć teren i ratować poszkodowanych. O szczegółach poinformowała podkomisarz Monika Maciejewska, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie.

„Kierujący pojazdem marki BMW uderzył w zwierzę, które wtargnęło na drogę, tj. łosia, a następnie zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo”

Osobówką podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj wymagali natychmiastowej interwencji medycznej. Młodszy, 36-letni pasażer, został przetransportowany do placówki medycznej w Wołominie, z kolei 40-letniego kierowcę zabrano do szpitala w Wyszkowie. Mimo błyskawicznej pomocy oraz przeprowadzonej reanimacji, życia 40-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Po starciu z potężnym zwierzęciem i uderzeniu w drzewo BMW zostało doszczętnie zniszczone, zamieniając się w pogięty wrak. Nagłe wtargnięcie na jezdnię zakończyło się śmiercią także dla samego łosia, który zginął na miejscu tuż po zderzeniu z samochodem.

Policja i prokuratura badają przyczyny tragedii na prostej drodze

Z ustaleń śledczych wynika, że wypadek wydarzył się na całkowicie prostym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym. Co istotne, warunki pogodowe o poranku były korzystne, a nawierzchnia asfaltowa pozostawała całkowicie sucha. Aktualnie policjanci, działając pod ścisłym nadzorem prokuratury, prowadzą intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego fatalnego w skutkach wypadku.

