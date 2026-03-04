Brutalny atak na stacji paliw na Woli. Sprawcy użyli metalowych rurek

Dramatyczne sceny rozegrały się na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli w nocy 27 lutego 2026 roku. Jak wynika z ustaleń śledczych, po sprzeczce słownej trzej mężczyźni zaatakowali 36-letniego obywatela Tadżykistanu. Napastnicy byli wyjątkowo brutalni, używając metalowych rurek do zadawania ciosów, w tym w głowę, co spowodowało u ofiary ciężki uszczerbek na zdrowiu. Agresja sprawców objęła również inne osoby i mienie, ponieważ jeden z nich uszkodził zaparkowanego Lexusa, a także złamał rękę innemu mężczyźnie i groził mu śmiercią. Po ataku napastnicy natychmiast zbiegli z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego 36-latka, który trafił do szpitala.

Szeroko zakrojona akcja policji. Błyskawiczne zatrzymanie w Wawrze

Na nogi postawiono znaczne siły policyjne, a Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm dla swoich funkcjonariuszy. W poszukiwania zaangażowano kryminalnych z Woli oraz specjalistów z Komendy Stołecznej Policji, w tym z wydziałów do walki z terrorem kryminalnym i zabójstwami. Policjanci skrupulatnie zabezpieczyli ślady na miejscu przestępstwa i analizowali materiały, aby odtworzyć drogę ucieczki sprawców. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i doskonałej koordynacji, tożsamość podejrzanych została szybko ustalona, a ich zatrzymanie nastąpiło niedługo po zdarzeniu na terenie warszawskiego Wawra.

Zarzuty dla obywateli Tadżykistanu. Grozi im wieloletnie więzienie

Zatrzymani to trzej obywatele Tadżykistanu w wieku od 24 do 35 lat, którzy zostali przewiezieni do komendy na Woli. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli kluczowe dowody, w tym metalowe rurki użyte podczas pobicia oraz samochód, którym poruszali się napastnicy. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola przedstawiła im zarzuty, które obejmują pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, uszkodzenie mienia, kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

