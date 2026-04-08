Ceny mieszkań wciąż w górę. Jak wygląda sytuacja w Warszawie?

Marzec przyniósł podwyżki średnich stawek ofertowych, które urosły o pół procenta względem lutego oraz o nieco ponad 3,5 procenta w skali roku. Twórcy analizy zauważają, że roczne wahania w wybranych ośrodkach miejskich wykraczają poza standardowe ramy rynkowej korekty, a skoki cenowe sięgają niekiedy nawet 500 zł za metr kwadratowy.

"Największą dynamikę cen obserwujemy w miastach regionalnych. Szczególnie widoczne jest to w Olsztynie, Bydgoszczy, Gdańsku i Poznaniu, gdzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnie stawki ofertowe wzrosły o 5-6 proc. Przy braku sygnałów o istotnym wzroście popytu zmiany te należy tłumaczyć rosnącym napływem na rynek wtórny ofert sprzedaży mieszkań w nowoczesnym budownictwie, o wyższym standardzie i wyżej wycenianych” - wskazano w raporcie.

Stawki za metr w Warszawie - jak się zmieniają ceny mieszkań?

Dane płynące z Wrocławia, Białegostoku oraz Warszawy pokazują z kolei, że w ujęciu rocznym podwyżki nie przekraczają 2 procent. Analitycy oceniają ten wynik jako dość skromną zmianę nominalną, co w praktyce oznacza podwyżkę średniej ceny metra kwadratowego poniżej 200 zł.

"W stolicy średnia cena ofertowa osiągnęła w marcu poziom 17 492 zł za metr kwadratowy, co oznacza wzrost rok do roku o zaledwie 0,7 proc. Jeszcze stabilniejsza sytuacja panuje w Łodzi, która zanotowała symboliczny spadek średniej względem ubiegłego roku - o 0,1 proc. W Krakowie, Katowicach, Lublinie i Szczecinie poziom wzrostów średnich cen jest zbliżony do inflacji, co wskazuje na wyrównaną strukturę podaży ofert, a także względną równowagę między popytem a podażą” - zaznaczyli autorzy raportu.

Eksperci zwracają jednocześnie uwagę na mechanizm oddzielający kwoty z portali ogłoszeniowych od faktycznych sum na umowach. Nabywcy mieszkań często próbują bowiem zbijać początkowe oczekiwania finansowe sprzedających podczas bezpośrednich negocjacji przed finalizacją transakcji.

"W ich wyniku ostateczne ceny zakupu są zazwyczaj niższe od wyjściowych o kilka, a niekiedy nawet o kilkanaście procent. Oznacza to, że udzielane rabaty w wielu przypadkach równoważą, a bywa, że przewyższają wzrosty stawek wywoławczych" - wskazano w publikacji.

Z opublikowanego zestawienia dowiadujemy się także o wyhamowaniu napływu świeżych ogłoszeń dotyczących nieruchomości z drugiej ręki w ciągu ostatnich tygodni. Zjawisko to, w zestawieniu z coraz wyższymi oczekiwaniami kupujących, może odczuwalnie zahamować liczbę podpisywanych umów i doprowadzić do jeszcze większego rozwarstwienia cenowego. Słabiej zlokalizowane, wiekowe nieruchomości o niższym standardzie będą wymagały sporych obniżek, aby w ogóle przyciągnąć uwagę klientów. Z kolei zadbane lokale w najnowszych budynkach ze sporymi udogodnieniami dla mieszkańców będą sukcesywnie zyskiwać na wartości.

"Trudno przesądzić, czy obserwowany trend wzrostowy utrzyma się w kolejnych miesiącach, jak będzie przebiegał na rynku wtórnym, a jak na pierwotnym oraz jak będą się zachowywać jego poszczególne segmenty, tj. mieszkania z niższej, średniej i wyższej półki. Łatwo dostrzec, że coraz większe znaczenie dla poszukujących mają dziś czynniki jakościowe - standard budynku i wykończenia lokalu, lokalizacja, dopasowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb. To one w dużej mierze będą determinować dalsze zmiany cen na rynku" - podsumowali eksperci.

19

