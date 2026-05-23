Autobus potrącił kobietę na Nowym Świecie. Zdarzenie wyjaśnia policja

Maria Hędrzak
2026-05-23 14:37

W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do potrącenia pieszej przez miejski autobus. Kobieta w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. 28-letni kierowca był trzeźwy.

Jak przekazał w rozmowie z serwisem warszawa.eska.pl mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze otrzymali wezwanie na Nowy Świat, w okolice Ronda de Gaulle'a ok. godz. 23:30.

Doszło tam do potrącenia kobiety przez autobus miejski linii 503. Poszkodowana 34-latka została zabrana w ciężkim stanie do szpitala. 

Kierujący autobusem 28-latek był trzeźwy. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy, potrącenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych.

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis TVN Warszawa.

