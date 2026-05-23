Koniec chaosu z hulajnogami? Ratusz ogłasza zmiany w Warszawie

Nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych w Warszawie

Warszawa zawarła porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z trzema popularnymi firmami wypożyczającymi hulajnogi (Bolt, Dott i Lime). - Porządek musi być! A bezpieczeństwo jest najważniejsze. W sprawie e-hulajnóg na wynajem wciąż nie doczekaliśmy się rozwiązań ustawowych. Wzięliśmy więc sprawy we własne ręce i jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy tak kompleksowe porozumienie z operatorami - przekazał prezydent Rafał Trzaskowski.

Zmiany weszły w życie w piątek. Zdecydowano o zwiększeniu liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h. Do tej pory dotyczyło ono m.in. Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Chmielnej i Bulwarów Wiślanych. Od teraz wolniej trzeba jeździć również po ulicach: Złotej, Zgoda, Brackiej, na Placu Centralnym oraz moście pieszo-rowerowym.

Z inicjatywy burmistrza Woli wyznaczono także nowe strefy całkowicie wolne od hulajnóg. Pojazdy przestaną działać i nie będzie można ich zostawić w Parku Sowińskiego oraz w Lasku na Kole. To poszerzenie dotychczasowej listy, na której znajdowały się już Stare Miasto, Ogród Krasińskich i Łazienki Królewskie.

Miasto uszczelnia też zasady dotyczące parkowania. Zablokowana zostanie możliwość porzucania sprzętu na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, w niedozwolonych parkach oraz na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym. Operatorzy będą także płacić kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów, w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. Będą też musieli lepiej oznaczyć hulajnogi i usprawnić system zgłoszeń od mieszkańców – ignorowanie kontaktów również ma skutkować sankcjami.

66 wypadków, 73 poszkodowanych

Statystyki pokazują, że choć e-hulajnogi stanowią zaledwie 7,8 proc. ruchu na ścieżkach rowerowych, ich użytkownicy uczestniczą w wielu niebezpiecznych zdarzeniach. Tylko w ubiegłym roku odnotowano 66 wypadków z udziałem tych pojazdów, a prowadzący hulajnogę spowodowali 39 z nich. Ranne zostały 73 osoby. Obecnie na terenie Warszawy do dyspozycji jest 12,5 tys. stojaków w 2,9 tys. lokalizacji, a dodatkowo utworzono 133 "strefy postoju" opłacane przez operatorów.

Warto dodać, że od 3 czerwca w całej Polsce wprowadzony zostanie obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia, które poruszają się: rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. W przypadku braku kasku mandat wyniesie 100 zł.

