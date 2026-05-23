Gdzie jest 16-letnia Lena? Policja apeluje o pomoc

Zaginęła 16-letnia Lena Spica

Od piątku, 22 maja policjanci z Otwocka prowadzą poszukiwania zaginionej Leny. 16-latka była widziana po raz ostatni tego dnia, około godziny 13:00 przy ulicy Kochanowskiego. Wcześniej dziewczyna wyszła ze swojego miejsca pobytu i dotąd do niego nie powróciła. Nie kontaktowała się także z najbliższymi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy, zaginiona ma 155-160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. Miała na sobie białe spodenki i różowy top. Zabrała również różową torebkę.

"Wszelkie informacje dotyczące zaginionej i jej obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, pod numerami tel. 47 724 12 13 i 47 724 19 00, całodobowym numerem alarmowym 112, lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]" - zaapelowali funkcjonariusze.

