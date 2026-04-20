Ceny wynajmu mieszkań w dużych miastach spadają. Co z Warszawą?

Koszty najmu mieszkań. Ile trzeba zapłacić w Warszawie?

Ze statystyk zgromadzonych przez serwis Otodom wynika, że w pierwszym miesiącu bieżącego roku przeciętna kwota za wynajem oscylowała wokół 3,6 tysiąca złotych, natomiast do marca obniżyła się do 3,5 tysiąca złotych. Na czele rankingu kosztów bezdyskusyjnie utrzymuje się Warszawa, gdzie najemcy muszą liczyć się ze średnim wydatkiem rzędu 4,8 tysiąca złotych. Twórcy zestawienia zwracają uwagę na duży kontrast między stolicą a plasującym się na drugiej pozycji Trójmiastem. Przeciętna opłata nad morzem wynosi 3,1 tysiąca złotych, co oznacza stawkę o 1,7 tysiąca niższą.

Jak przekazał Paweł Jarząbek z Otodom, w minionym miesiącu korekty cenowe dotyczyły sześciu z siedmiu największych miast w kraju: Katowic, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy oraz Wrocławia. Odmiennym przypadkiem okazała się Łódź, gdzie kwoty najmu zatrzymały się na stabilnym pułapie 2,3 tysiąca złotych.

- Patrząc poza największą "siódemkę", najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach - dodał.

Przybywa ofert wynajmu

Z końcem marca pula dostępnych propozycji wynajmu w serwisie Otodom osiągnęła poziom 25,4 tysiąca. Przekłada się to na czteroprocentowy wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem i ogólny wzrost o 1,8 tysiąca ofert względem końcówki stycznia. Zestawiając dane z marca i lutego, największy wysyp nowych ogłoszeń zaliczyły: Olsztyn (wzrost o 18 procent), Rzeszów (14 procent) oraz Bydgoszcz (13 procent). Baza dostępnych lokali poszerzyła się również w Łodzi (wzrost o 10 proc.), Katowicach (7 proc.), Wrocławiu (6 proc.), Warszawie (5 proc.) i Poznaniu (3 proc.). Zupełnie odwrotny trend zarysował się w Gdańsku, gdzie ogłoszeń ubyło o 10 procent, a także w Krakowie, który odnotował dwuprocentowy spadek.

Eksperci opracowujący dane z rynku nieruchomości podkreślają, że preferencje poszukujących pozostają stabilne. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 m².

