Chcą odwołać Rafała Trzaskowskiego. Przybywa podpisów pod wnioskiem o referendum

Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zebrano 27,5 tys.

Ocena Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy wywołuje skrajne emocje wśród mieszkańców stolicy. Grupa niezadowolonych warszawiaków dąży do wcześniejszego zakończenia jego rządów, inspirując się udanym referendum w Krakowie. Inicjatorzy Stołecznej Akcji Referendalnej jako główne zarzuty wymieniają wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (podobnie jak w Krakowie), systematyczne zwężanie ulic i inwestowanie publicznych środków w kontrowersyjne projekty przy jednoczesnym ignorowaniu postulatów mieszkańców. Akcja zbierania podpisów nabiera tempa. Zaledwie w ciągu tygodnia udało się zgromadzić 27,5 tys., podczas gdy wymagany próg do rozpisania referendum to 132 tys. Termin na ich zebranie mija 28 września. Do tego czasu na ulicach Warszawy w kilkunastu lub więcej miejscach wolontariusze codziennie zachęcają do poparcia wniosku i zbierają podpisy. Lista miejsc codziennie jest podawana na oficjalnym profilu inicjatywy na Facebooku. Każdego dnia jest ona nieco inna.

Sonda Czy Rafał Trzaskowski powinien zostać odwołany w referendum? Tak Nie Trudno powiedzieć

Gdzie można poprzeć wniosek o odwołanie prezydenta Warszawy? Zmienne punkty zbiórki i burza w sieci

Na przykład 11 sierpnia podpisy będą zbierane na placu Bankowym, popularnej „Patelni” przy metrze Centrum, w okolicach stacji Imielin na Ursynowie czy na Bazarku na Kole, a także w wielu innych miejscach stolicy. Osoby zainteresowane dołączeniem do inicjatywy muszą regularnie sprawdzać komunikaty organizatorów w sieci. Tymczasem na profilach społecznościowych Stołecznej Akcji Referendalnej trwa zacięta dyskusja pełna silnych emocji i wzajemnych oskarżeń. Przeciwnicy odwołania Rafała Trzaskowskiego często zarzucają inicjatorom powiązania z Konfederacją lub Prawem i Sprawiedliwością oraz krytykują opór wobec Stref Czystego Transportu. Z kolei zwolennicy referendum nie pozostają dłużni, co prowadzi do ostrych wymian zdań, w których uczestniczą zarówno autentyczni mieszkańcy, jak i internetowe trolle. Skala zaangażowania internautów dowodzi, że temat politycznej przyszłości prezydenta stolicy budzi ogromne zainteresowanie.

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