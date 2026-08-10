Burza uderzyła w Warszawę. Wiatr wyrywał ogromne drzewa z korzeniami

Poniedziałkowe popołudnie przyniosło mieszkańcom Warszawy gwałtowną zmianę pogody. Nad stolicą pojawiła się burza, która w większości miasta ograniczyła się do deszczu i wyładowań atmosferycznych. W niektórych rejonach sytuacja wyglądała jednak znacznie poważniej.

- U nas właśnie wyrwało drzewo z korzeniami, drzewo siegajace do 5 piętra, burza trwała może 5 minut … Szok i niedowierzanie

- taki wpis zamieściła w sieci jedna z zszokowanych internautek, komentując nagłe załamanie pogody.

Wichura na Targówku i Pradze-Północ

Największe szkody wyrządzone przez żywioł odnotowano na terenie Targówka oraz Pragi-Północ. Właśnie w tych rejonach potężne porywy wiatru z łatwością powaliły drzewa. Profil „Miejski Reporter" przekazał, że wichura przebiegała błyskawicznie i cechowała się ogromną dynamiką.

- Na ulicy Kołowej drzewo przewróciło się na jezdnię. Do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Tykocińskiej. Uszkodzonych zostało także kilka straganów należących do ulicznych sprzedawców (...) Najsilniejsze podmuchy wiatru miały trwać zaledwie około 1–2 minut

- zrelacjonował „Miejski Reporter".

Superkomórki burzowe nad Polską. Wiatr w Siedlcach przekroczył 100 km/h

Specjaliści z Sieci Obserwatorów Burz wyjaśnili powody tak gwałtownych zjawisk. Nad naszym krajem rozwinęły się bardzo niebezpieczne superkomórki burzowe, które niosą ze sobą duże zagrożenie. Tego typu struktury pogodowe przynoszą opady gradu oraz huraganowy wręcz wiatr.

- Nad Polską mamy obecnie kilka ośrodków burzowych. Wśród nich mamy również superkomórki burzowe, które mogą generować opady gradu do 3/4 cm średnicy i nawalny opad deszczu. Pojawiają się także informacje o bardzo silnym wietrze - w Siedlcach zanotowano porywy osiągające 103 km/h, a w Warszawie 71 km/h

- informuje Sieć Obserwatorów Burz na swoim profilu.

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed niebezpieczną pogodą

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zareagowało wysłaniem wiadomości tekstowych. Mieszkańcy najbardziej zagrożonych województw otrzymali ostrzeżenia przed silnymi ulewami oraz niszczącymi wichurami.

- Uwaga! Alert RCB. Pogoda: dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni

- dokładnie takiej treści komunikaty rozesłało obywatelom RCB.

Początkowa faza ostrzeżeń meteorologicznych objęła tereny w pięciu kluczowych województwach:

województwo warmińsko-mazurskie,

tereny Kujaw i Pomorza (ze szczególnym uwzględnieniem powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego wraz z Grudziądzem, lipnowskiego, rypińskiego oraz wąbrzeskiego),

województwo pomorskie (w tym powiaty kwidzyński, malborski, nowodworski oraz sztumski),

rejon Podlasia (powiaty grajewski, kolneński, suwalski, Suwałki, łomżyński i sama Łomża),

obszar Mazowsza (powiaty ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, miasto Ostrołęka, Płock oraz powiat płocki, płoński, przasnyski, sierpecki i żuromiński).

Aktualizacja RCB. Zagrożone kolejne powiaty na Mazowszu i Lubelszczyźnie

Ze względu na szybko przemieszczające się fronty atmosferyczne RCB musiało pilnie rozszerzyć obszar obowiązywania alertów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dołączyło do strefy zagrożenia dodatkowe regiony zlokalizowane we wschodniej części kraju.

Lista nowych obszarów z obowiązującym ostrzeżeniem prezentuje się następująco:

województwo lubelskie obejmujące powiaty bialski, łukowski, radzyński oraz miasto Biała Podlaska;

województwo mazowieckie rozszerzone o powiaty łosicki oraz siedlecki.