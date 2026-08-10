Puma grasuje na Mazowszu. Starostwo ostrzega mieszkańców

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-10 14:48

Na Mazowszu pojawiło się nietypowe zagrożenie. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ostrzega mieszkańców przed grasującą pumą. Władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i radzą, jak postępować w przypadku spotkania z dzikim drapieżnikiem. Sprawdź, które tereny są najbardziej narażone i co robić, by zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Głowa groźnie warczącej pumy z odsłoniętymi kłami na tle zieleni. O drapieżniku na Mazowszu czytaj w Eska Warszawa.
Autor: Debbie Steinhausser/ Shutterstock puma

Starostwo ostrzega przed grasująca pumą 

Na oficjalnym profilu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pojawił się niepokojący komunikat. Wynika z niego, że w regionie pojawiła się puma. Choć brzmi to jak typowa legenda, która od lat powraca w polskim sezonie wakacyjnym, tym razem wydaje się, że zagrożenie jest realne, skoro informują o nim najwyższe lokalne władze.

Konkretnie ostrzeżenie dotyczy następujących obszarów:

  • rejonu sołectw Osiek-Wólka,
  • Osiek-Aleksandrowo, 
  • Osiek Górny
  • i Stare Garnowo.

Ostrzeżenie zostało też wydane przez odpowiedzialny za tę okolicę Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek. 

Co robić, gdy zobaczę pumę? Jak się zachować?

Mieszkańcy wskazanych wyżej obszarów proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zaleca się:

  • unikanie lasów i terenów zalesionych w rejonie, w którym zwierzę zostało zauważone,
  • zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się w okolicy,
  • zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki i unikanie ich samodzielnego przebywania na terenach, na których może pojawić się zwierzę,
  • niezbliżanie się do pumy i niepodejmowanie prób jej schwytania lub przeganiania.

W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Puma - co to za zwierzę?

Puma to rodzaj drapieżnych ssaków z podrodziny kotów, który naturalnie występuje jedynie w obu Amerykach. Zwierzęta te osiągają długość ciała do 155 cm (bez ogona) i masę ciała do ok. 50 kg (samice) oraz do ok. 70 kg (samce).

Jako duże drapieżniki pumy potrafią być niebezpieczne dla ludzi. Chociaż w naturze zwierzę to unika człowieka, a ataki zdarzają się rzadko, to jednak istnieje ryzyko, że zaskoczone lub chore zwierzę może rzucić się na człowieka. 

W Polsce w ostatnich latach zdarzały się ucieczki pum do lasów - najczęściej były to osobniki, które zbiegły z prywatnych, nielegalnych hodowli. 

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