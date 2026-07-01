Ciało 39-latka przy plaży nudystów. Tragiczny finał kąpieli w czarnym punkcie na Wiśle

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-01 18:32

Plażowicz zauważył dryfujące w Wiśle ciało w pobliżu plaży nudystów, niedaleko Mostu Południowego. Policja szybko potwierdziła tożsamość ofiary. To 39-letni mężczyzna, który dzień wcześniej zniknął pod wodą w tym samym, oznaczonym jako niezwykle niebezpieczne, miejscu.

Makabryczne odkrycie przy plaży nudystów w warszawskim Wawrze

Miejski Reporter podaje, że alarm podniósł jeden z plażowiczów we wtorkowy wieczór, 30 czerwca. Zauważył on ciało dryfujące na wysokości Mostu Południowego, w pobliżu znanej plaży nudystów. Służby szybko interweniowały i wydobyły zwłoki na brzeg. Lekarz, który przybył na miejsce tragedii, nie mógł już pomóc i jedynie potwierdził zgon.

Funkcjonariusze policji ustalili, że z wody wyłowiono 39-latka. Mężczyzna ten zniknął pod powierzchnią rzeki zaledwie dzień wcześniej, w poniedziałek 29 czerwca, dokładnie w tej samej okolicy.

Tablica Czarny Punkt Wodny na brzegu Wisły w nocy. Na miniaturze obok widać karetkę. O tragedii przeczytasz na Eska Warszawa.
Galeria zdjęć 9

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Tragedia w czarnym punkcie wodnym w Warszawie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie tzw. czarnego punktu wodnego. Takie oznakowanie stosuje się w miejscach o szczególnej specyfice, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków, nierzadko kończących się śmiercią. O statusie "czarnego punktu" decydują liczne zagrożenia, w tym m.in. niezwykle silne prądy rzeczne, gwałtowne uskoki dna, tworzące się wiry wodne, czy podwodne przeszkody i muliste dno utrudniające ratunek.

Na terenie samej Warszawy znajdują się 23 takie niebezpieczne lokalizacje. Jedną z nich jest właśnie teren przy plaży naturystów, gdzie utonął 39-latek.

Czarne punkty wodne w Warszawie
Galeria zdjęć 23

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