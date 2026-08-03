Ciało 53-latki ukryte w torbie na zakupy. Konrad S. przyznał się do morderstwa na warszawskiej Ochocie

Zabójstwo na Ochocie. Ciało 53-latki ukryto w torbie

W trakcie pierwszego sierpniowego weekendu w tym roku stołeczni mundurowi interweniowali w jednym z lokali na warszawskiej Ochocie, gdzie natrafili na wstrząsający widok. Wewnątrz pomieszczenia zabezpieczono martwe ciało 53-letniej kobiety, które sprawca upchnął w obszernej torbie na zakupy.

Kilka godzin później, w obrębie tej samej dzielnicy, funkcjonariusze ujęli 32-letniego mężczyznę, którego wytypowano jako sprawcę śmierci 53-latki. Z informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że zarówno zamordowana kobieta, jak i ujęty napastnik posiadają polskie obywatelstwo.

Na światło dzienne wychodzą powoli nowe fakty dotyczące tego wstrząsającego incydentu. Według nieoficjalnych doniesień Super Expressu, to była partnerka sprawcy zawiadomiła organy ścigania. Mężczyzna miał rzucić w jej kierunku słowa: „Nie wchodź do tego mieszkania, zrobiłem coś okropnego". Na obecnym etapie śledztwa nie ustalono jeszcze dokładnych powiązań między zgłaszającą a nieżyjącą 53-latką, brakuje również pewnych danych o charakterze ewentualnej znajomości samego 32-latka z jego ofiarą.

Warto również zaznaczyć, że wedle nieoficjalnych informacji zatrzymany Konrad S. nie jest osobą anonimową dla wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej figurował w policyjnych kartotekach w związku z popełnianiem kradzieży oraz aktów rozboju.

Ciało 53-latki z Ochoty uległo silnemu rozkładowi

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, poinformował, że w poniedziałek, 3 sierpnia, wobec 32-latka sformułowano oficjalny zarzut morderstwa, opierając się na artykule 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Mężczyzna złożył zeznania, w których w pełni potwierdził dopuszczenie się zarzucanej mu zbrodni. Z kolei na wtorek, 4 sierpnia, zaplanowano posiedzenie sądu, podczas którego zapadnie decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Również w poniedziałek, specjaliści przeprowadzili autopsję martwej 53-latki. Z uwagi na fakt, że zwłoki znajdują się w fazie zaawansowanego rozkładu, śledczy muszą uzbroić się w cierpliwość, oczekując na ostateczne wyniki badań, które rzucą więcej światła na bezpośrednie przyczyny śmierci. Obecnie zagadką pozostaje także dokładny czas, przez jaki martwa kobieta leżała w mieszkaniu przed interwencją służb.

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