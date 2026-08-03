Śledztwo dotyczy 24 podejrzanych

Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2022–2025. Według ustaleń śledczych grupa miała wprowadzać do obrotu znaczne ilości narkotyków. Dotąd status podejrzanych ma w tej sprawie 24 osoby. Oznacza to, że akt oskarżenia wobec pięciu osób jest jednym z etapów szerszego postępowania. Śledczy nadal ustalają wszystkie okoliczności, w tym to, ile narkotyków mogło trafić na czarny rynek.

W śledztwie funkcjonariusze CBŚP współpracowali z policjantami Komendy Stołecznej Policji. Postępowanie nadal ma charakter rozwojowy, więc śledczy nie zakończyli jeszcze wszystkich czynności i wciąż ustalają sposób działania całej grupy.

Akt oskarżenia wobec pięciu osób trafił do warszawskiego sądu

Akt oskarżenia dotyczy pięciu osób oskarżonych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków i handel nimi. Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie skierował go do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Mężczyznom przedstawiono łącznie kilkanaście zarzutów. Według śledczych mieli prowadzić ten proceder od 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego. Skierowanie sprawy do sądu nie kończy jednak całego śledztwa.

Według aktu oskarżenia oskarżeni mieli organizować dostawy narkotyków oraz zajmować się ich dystrybucją i sprzedażą. Do kontaktów między sobą i z nabywcami mieli wykorzystywać internet. Do transportu narkotyków mieli angażować tzw. kurierów. Takie ustalenia znalazły się w materiale przekazanym do sądu.

Akt oskarżenia obejmuje obrót ponad 228 kilogramami narkotyków

Akt oskarżenia obejmuje obrót ponad 228 kilogramami różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy zabezpieczyli też mienie należące do oskarżonych o łącznej wartości blisko 1,5 mln zł. Zatrzymania oskarżonych prowadzono od września 2025 roku do marca 2026 roku.

Podczas zatrzymań i przeszukań mieszkań podejrzanych zabezpieczono między innymi klefedron (4-CMC), marihuanę i haszysz. Mimo skierowania aktu oskarżenia wobec pięciu osób postępowanie nadal trwa i obejmuje szerszy krąg podejrzanych. Więcej informacji prokuratura podała w swoim komunikacie.

Tekst przygotowano przy wsparciu AI. Źródło: komunikat Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.