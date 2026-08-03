Totalna rewolucja na Złotej i Marszałkowskiej. Miasto stawia na pieszych i rowerzystów

Ulica Złota w Warszawie zmieniła się w deptak

Gruntowna modernizacja ulicy Złotej sprawiła, że dawny dojazd do podziemnego tunelu oraz szeroki parking odeszły do przeszłości. Władze Warszawy zdecydowały o drastycznym ograniczeniu ruchu kołowego na tym odcinku, wpuszczając tu jedynie pojazdy dostawcze, służby miejskie i samochody okolicznych mieszkańców. Cała uzyskana w ten sposób przestrzeń została oddana do dyspozycji przechodniów oraz rowerzystów, tworząc przyjazną i bezpieczną strefę w samym sercu aglomeracji.

Wzdłuż ulicy Złotej wytyczono szeroką aleję o nawierzchni mineralnej, przy której posadzono aż 81 wiązów, a także liczne krzewy i byliny. Stary asfalt zastąpiono estetyczną kostką brukową, a specyficzny układ krawężników celowo nawiązuje do historycznego, przedwojennego wyglądu tego miejsca. W docelowym planie dla całego przebudowywanego kwartału uwzględniono blisko 200 drzew i około trzech tysięcy metrów kwadratowych roślinności. Ponieważ drogowcy od razu posadzili duże, dziewięciometrowe okazy, metamorfoza przestrzeni jest zauważalna natychmiast. Przedstawiciele warszawskiego ratusza zaznaczają, że to najpotężniejsza inwestycja realizowana w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Fontanna przy ulicy Marszałkowskiej zamiast zjazdu do tunelu

Z krajobrazu śródmieścia bezpowrotnie zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, który funkcjonował w tym miejscu od 1970 roku. Jego lokalizację zajęła teraz nowoczesna fontanna, stanowiąca wizytówkę proekologicznych zmian w stolicy. Chociaż sam przejazd zlikwidowano, podziemna infrastruktura została sprytnie wykorzystana jako pojemny zbiornik retencyjny. Gromadzona w nim deszczówka służy do podlewania okolicznej roślinności i obniżania temperatury rozgrzanych ulic w czasie letnich fal upałów.

Decyzja o zasypaniu przeprawy od samego początku wywoływała gorące dyskusje, a niezadowoleni kierowcy narzekali na utratę miejsc postojowych oraz likwidację wygodnego wyjazdu. Urzędnicy tłumaczyli jednak konsekwentnie, że stara trasa prowadziła bezpośrednio na nowo powstający, pieszy Plac Centralny, co wykluczało pozostawienie ruchu kołowego. Aby zrekompensować te zmiany i umożliwić włączenie się do ruchu na ulicy Marszałkowskiej w obu kierunkach, wyznaczono specjalny lewoskręt z ulicy Sienkiewicza.

Nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora na Marszałkowskiej

Zakończenie prac na Złotej zbiegło się w czasie z oddaniem do użytku kolejnego udogodnienia dla niezmotoryzowanych. Drogowcy uruchomili trzecie już naziemne przejście dla spacerowiczów i rowerzystów przecinające ulicę Marszałkowską, zlokalizowane dokładnie na wysokości ulicy Sienkiewicza oraz pasażu Fangora.

Jeszcze kilka lat temu niemal kilometrowy fragment arterii między Świętokrzyską a Żurawią był całkowicie zdominowany przez samochody, zmuszając przechodniów do korzystania z przejść podziemnych lub nadkładania drogi. Proces oswajania tej przestrzeni rozpoczął się od przebudowy ronda Dmowskiego, a w zeszłym roku wyznaczono szeroką zebrę na osi ulicy Złotej. Dzięki najnowszej inwestycji, ten kluczowy odcinek dysponuje już trzeba wygodnymi, naziemnymi korytarzami dla ruchu pieszego i pasjonatów dwóch kółek.

Wytyczenie pasów znacząco skraca dystans dzielący spacerowiczów od stacji metra Centrum, Placu Defilad oraz nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inwestycja płynnie łączy też drogi rowerowe po obu stronach jezdni, tworząc spójną sieć komunikacyjną ciągnącą się od Placu Centralnego przez Zgodę, Złotą i ulicę Chmielną aż po Plac Pięciu Rogów. To kolejny, bardzo ważny dowód na to, że miasto stara się otwierać na potrzeby osób poruszających się bez użycia aut.

Projekt Nowe Centrum Warszawy obejmie też Filharmonię Narodową

Oddana do użytku strefa to tylko niewielki wycinek szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych, które swoim zasięgiem obejmują również ulice Jasną, Zgodę i Sienkiewicza, a także place przed Filharmonią Narodową oraz słynnym Domem Pod Orłami. Całkowity obszar objęty zmianami liczy aż dwa i pół hektara, a koszt prowadzonych tu prac pochłonie niemal 50 milionów złotych. Za realizację tego potężnego przedsięwzięcia odpowiadają specjaliści z pracowni RS Architektura Krajobrazu oraz firma budowlana Skanska.

Plany włodarzy sięgają jednak znacznie dalej i obejmują reprezentacyjne otoczenie gmachu Filharmonii Narodowej. Szpecący okolicę betonowy parking zostanie wkrótce zlikwidowany, a w jego miejscu powstaną pełne zieleni Skwer Emila Młynarskiego oraz Ogród Muzyki. Nowo wykreowana przestrzeń ma pełnić funkcję nie tylko miejskiego zieleńca, ale również otwartego foyer, w którym będą organizowane rozmaite wydarzenia kulturalne i plenerowe koncerty dla mieszkańców.

Oddanie do użytku przebudowanej Złotej oraz nowej zebry na wysokości ulicy Sienkiewicza to wyraźny sygnał zmian w polityce transportowej stolicy. Ścisłe śródmieście krok po kroku pozbywa się tranzytu samochodowego, oddając najatrakcyjniejsze tereny w ręce spacerowiczów i cyklistów. Władze miasta konsekwentnie stawiają na wygodę mieszkańców, co zwiastuje początek zupełnie nowej ery w projektowaniu miejskiej przestrzeni.

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