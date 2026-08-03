Ciało w torbie na zakupy. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Ochocie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-03 10:35

Przerażającego odkrycia dokonali policjanci w jednym z warszawskich mieszkań na Ochocie. W miniony weekend w lokalu znaleziono będące w stanie rozkładu ciało 53-letniej kobiety. Zwłoki były schowane w wielkiej torbie na zakupy. Mundurowi bardzo szybko zatrzymali 32-latka podejrzewanego o tę zbrodnię.

Rozkładające się zwłoki kobiety upchane w zakupowej torbie. Brutalne morderstwo w Warszawie
Autor: Policja Warszawska/ X (Twitter)

Makabryczne znalezisko w mieszkaniu na Ochocie. Zwłoki w zakupowej torbie

Według informacji przekazanych przez stołeczną policję, w ubiegły weekend mundurowi brali udział w otwarciu jednego z mieszkań w warszawskiej dzielnicy Ochota. Z prośbą o asystę miała wystąpić jedna z tamtejszych mieszkanek. To, co policjanci zobaczyli wewnątrz, zmroziło krew w żyłach. Znaleziono ciało 53-letniej kobiety, które znajdowało się w stanie dalekiego rozkładu. Co więcej, zwłoki zostały ukryte w dużej torbie na zakupy.

Zatrzymanie 32-letniego mężczyzny po odkryciu zwłok

Policja zadziałała błyskawicznie. Tego samego dnia na terenie Ochoty zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zamordowanie 53-latki. Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji zaznaczyli, że obie osoby - zarówno zmarła, jak i domniemany sprawca - to obywatele Polski.

Dalsze kroki prawne wobec podejrzanego mężczyzny przewidziano na poniedziałek, 3 sierpnia. 

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