Ciało w torbie na zakupy. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Ochocie

Makabryczne znalezisko w mieszkaniu na Ochocie. Zwłoki w zakupowej torbie

Według informacji przekazanych przez stołeczną policję, w ubiegły weekend mundurowi brali udział w otwarciu jednego z mieszkań w warszawskiej dzielnicy Ochota. Z prośbą o asystę miała wystąpić jedna z tamtejszych mieszkanek. To, co policjanci zobaczyli wewnątrz, zmroziło krew w żyłach. Znaleziono ciało 53-letniej kobiety, które znajdowało się w stanie dalekiego rozkładu. Co więcej, zwłoki zostały ukryte w dużej torbie na zakupy.

Zatrzymanie 32-letniego mężczyzny po odkryciu zwłok

Policja zadziałała błyskawicznie. Tego samego dnia na terenie Ochoty zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zamordowanie 53-latki. Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji zaznaczyli, że obie osoby - zarówno zmarła, jak i domniemany sprawca - to obywatele Polski.

Dalsze kroki prawne wobec podejrzanego mężczyzny przewidziano na poniedziałek, 3 sierpnia.

🚨 Policjanci z @KRPWarszawaIII zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie. Ofiara i zatrzymany to Polacy.Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do… pic.twitter.com/LsBjITaS0c— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 3, 2026