Ciało w torbie na zakupy. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Ochocie

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Makabryczne znalezisko w mieszkaniu na Ochocie. Zwłoki w zakupowej torbie
Według informacji przekazanych przez stołeczną policję, w ubiegły weekend mundurowi brali udział w otwarciu jednego z mieszkań w warszawskiej dzielnicy Ochota. Z prośbą o asystę miała wystąpić jedna z tamtejszych mieszkanek. To, co policjanci zobaczyli wewnątrz, zmroziło krew w żyłach. Znaleziono ciało 53-letniej kobiety, które znajdowało się w stanie dalekiego rozkładu. Co więcej, zwłoki zostały ukryte w dużej torbie na zakupy.
Zatrzymanie 32-letniego mężczyzny po odkryciu zwłok
Policja zadziałała błyskawicznie. Tego samego dnia na terenie Ochoty zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zamordowanie 53-latki. Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji zaznaczyli, że obie osoby - zarówno zmarła, jak i domniemany sprawca - to obywatele Polski.
Dalsze kroki prawne wobec podejrzanego mężczyzny przewidziano na poniedziałek, 3 sierpnia.