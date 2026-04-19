Ciało wyłowione z Wisły obok Centrum Nauki Kopernik. Znalazł je policjant po służbie

Funkcjonariusz poza godzinami pracy natknął się na zmarłego w ścisłym centrum miasta.

Ciało unosiło się na wodzie na wysokości Centrum Nauki Kopernik.

Na miejsce wezwano prokuratora.

Zmarły w nurcie rzeki przy Centrum Nauki Kopernik

Około godziny 11:45 służby dostały pilne zgłoszenie z nadwiślańskich bulwarów. Na wodzie, na wysokości Centrum Nauki Kopernik, zauważono ciało.

Jak wyjaśnił mł. asp. Paweł Chmura, zgłoszenia dokonał policjant z Warszawy, w godzinach wolnych od pracy. Od razu powiadomił odpowiednie służby i zabezpieczał miejsce do czasu ich przyjazdu.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci i prokurator. Trwają standardowe czynności - ustalana jest tożsamość mężczyzny i okoliczności jego śmierci. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu.