Ciało wyłowione z Wisły obok Centrum Nauki Kopernik. Znalazł je policjant po służbie

- Funkcjonariusz poza godzinami pracy natknął się na zmarłego w ścisłym centrum miasta.
- Ciało unosiło się na wodzie na wysokości Centrum Nauki Kopernik.
- Na miejsce wezwano prokuratora.
Zmarły w nurcie rzeki przy Centrum Nauki Kopernik
Około godziny 11:45 służby dostały pilne zgłoszenie z nadwiślańskich bulwarów. Na wodzie, na wysokości Centrum Nauki Kopernik, zauważono ciało.
Jak wyjaśnił mł. asp. Paweł Chmura, zgłoszenia dokonał policjant z Warszawy, w godzinach wolnych od pracy. Od razu powiadomił odpowiednie służby i zabezpieczał miejsce do czasu ich przyjazdu.
Na miejscu szybko pojawili się policjanci i prokurator. Trwają standardowe czynności - ustalana jest tożsamość mężczyzny i okoliczności jego śmierci. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu.
