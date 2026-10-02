Torby z paliwem i świeczka pod autem przed komendą w Ciechanowie. Zatrzymano 78-latka

Zapach paliwa przed komendą policji w Ciechanowie

Niepokojące odkrycie przed Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie. Funkcjonariusze poczuli silny zapach paliwa, a chwilę później pod jednym z samochodów znaleźli dwie torby wypełnione paliwem oraz świeczkę. Monitoring pomógł ustalić, kto mógł je tam zostawić. Początkowo podejrzewali, że paliwo mogło wyciec z któregoś z pojazdów zaparkowanych przed budynkiem. Szybko okazało się jednak, że źródło zapachu znajduje się pod jednym z samochodów. Były tam dwie foliowe torby z paliwem oraz świeczka.

Kamery monitoringu zarejestrowały 78-latka

Funkcjonariusze przejrzeli nagrania monitoringu. Kamera zarejestrowała mężczyznę w czarnym płaszczu i czapce, który prowadził rower. Według policji to właśnie on miał pozostawić pod samochodem torby oraz świeczkę. Ustalili jego tożsamość i po kilkunastu minutach pojawili się pod jego adresem. Zastali tam 78-latka. Na miejscu był również rower odpowiadający temu widocznemu na nagraniu.

78-latek nie przyznaje się

Mężczyzna został zatrzymany, jednak zaprzeczył, by miał podłożyć paliwo i świeczkę pod samochodem. Jak przekazała podkom. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji, 78-latek zostanie przesłuchany. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Za taki czyn może grozić do 5 lat więzienia. Policjanci wykonują kolejne czynności, które mają wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się przed komendą.