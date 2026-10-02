Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podejrzany o przestępstwa seksualne. Usłyszał 5 zarzutów

Jarosław Sz. usłyszał pięć zarzutów dotyczących m.in. zgwałcenia oraz wykorzystania stosunku zależności.

Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz zakaz opuszczania kraju.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił odpowiedzi na pytania.

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Pięć zarzutów wobec byłego wykładowcy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o decyzji dotyczącej Jarosława Sz., byłego wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Śledczy przedstawili mu zarzuty dotyczące pięciu czynów, które miały mieć miejsce między grudniem 2022 a lutym 2025 roku.

Sprawa obejmuje m.in. zarzut zgwałcenia, a także doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie stosunku zależności. Jeden z zarzutów dotyczy również naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej oraz próby doprowadzenia jej do czynności seksualnej.

Jarosław Sz. nie przyznał się

1 października 2026 roku z udziałem podejrzanego przeprowadzono czynności procesowe. Jarosław Sz. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił także składania wyjaśnień oraz odpowiadania na pytania. Prokuratura podkreśla, że przedstawienie zarzutów nie oznacza przesądzenia winy. Sprawa jest nadal na etapie postępowania przygotowawczego.

Zakaz kontaktu i zbliżania się

Śledczy zastosowali wobec podejrzanego kilka środków zapobiegawczych. Jarosław Sz. ma stawiać się raz w tygodniu w jednostce Policji. Obowiązuje go również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na mniej niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nimi, także przez internet i inne środki komunikacji. Prokurator zdecydował o zakazie opuszczania kraju i zatrzymaniu paszportu podejrzanego.

Za zgwałcenie grozi kara od 2 do 15 lat więzienia, natomiast za czyn z art. 199 § 1 kodeksu karnego - do 3 lat pozbawienia wolności. Ze względu na dobro pokrzywdzonych Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie będzie na tym etapie ujawniała szczegółów sprawy.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, mogą szukać bezpłatnego wsparcia psychologicznego i informacji o dostępnej pomocy. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112. Dorośli w kryzysie emocjonalnym mogą skorzystać z całodobowego numeru 116 123. Dostępna jest również całodobowa, bezpłatna „Niebieska Linia” - 800 120 002, gdzie można uzyskać wsparcie i informacje o możliwych formach pomocy.