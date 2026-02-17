Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje

Śmiertelny wypadek na DK57 17.02.2026

Dramatyczny wypadek miał miejsce we wtorek, 17 lutego na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu, w miejscowości Dobrzankowo. Jak informuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu, asp. Ilona Cichocka o godzinie 10:41 do służb wpłynęło zawiadomienie o zderzeniu dwóch pojazdów: ciężarowego DAF-a i samochodu osobowego Toyota Avensis.

Wskutek zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba - był to 75-letni kierowca pojazdu osobowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Toyotą, 75-letni mieszkaniec powiatu makowskiego, jadąc prostym odcinkiem drogi, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarowym Dafem, którym kierował 42-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

W wyniku zderzenia oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów. Kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy i nie doznał obrażeń.

Utrudnienia na drodze

Wskutek zdarzenia trasa na odcinku Przasnysz - Maków Mazowiecki była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby zalecały objazd drogami lokalnymi.

