Czas na modernizację za 76 mln zł. Rusza duża inwestycja na Pradze

Rusza modernizacja Ośrodka Namysłowska

- Namysłowska to dla praskiej strony Warszawy miejsce absolutnie kultowe. Ośrodek pływacki działa tu od 50 lat, a dziś podpisujemy umowę [...] na modernizację tego obiektu. Nowa Namysłowska będzie unikalnym połączeniem profesjonalnego sportu z miejskim stylem życia. Pod jednym dachem znajdą się baseny sportowe, baseny rekreacyjne, nowoczesne sauny, a na zewnątrz - tętniący życiem park sportów miejskich ze skateparkiem, ścianką wspinaczkową i pumptrackiem - ogłosił prezydent Rafał Trzaskowski.

Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum firm Polimex Infrastruktura sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A. oraz Mosty Łódź S.A., a projekt koordynować będzie Aktywna Warszawa. Wartość zawartej umowy opiewa na blisko 76 mln zł brutto. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki?

Jak przekazała wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska, po zakończeniu modernizacji Ośrodek Namysłowska (Namysłowska 8) będzie miał dwie kondygnacje nadziemne oraz jeden poziom podziemny. - W ramach tego etapu inwestycji powstanie obiekt o niemal 2,6 tys. m kw. powierzchni zabudowy z nowoczesną infrastrukturą wodną. W kolejnym, drugim etapie na terenie ośrodka planujemy budowę odkrytych basenów - powiedziała.

Duża inwestycja na Pradze - jaki będzie Ośrodek Namysłowska po modernizacji?

Wykonawca zajmie się rozbiórką istniejącego budynku, a później wzniesieniem nowej krytej pływalni, w której znajdą się: basen do rozgrzewki, basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci z wodnymi atrakcjami, zjeżdżalnie oraz trybuny dla widowni. Kompleks uzupełnią przestrzeń gastronomiczna i strefa saun z zewnętrznym ogrodem. Co więcej, inwestycja zakłada spore zmiany w otoczeniu obiektu przy ul. Namysłowskiej. W strefie sportów miejskich pojawią się: skatepark, tor typu pumptrack, ścianka wspinaczkowa, linowy plac zabaw, urządzenia do kalisteniki, tor przeszkód do parkouru oraz strefa dla food trucków. Wykonawca zajmie się także infrastrukturą towarzyszącą, m.in. zielenią oraz dojazdami i dojściami do ośrodka.

Jak wynika z komunikatu ratusza, zakończenie robót przy modernizacji Ośrodka Namysłowska planowane jest na drugą połowę 2028 r.

