Te firmy wpłaciły najwięcej na zbiórkę Łatwoganga. Zobacz galerię

Niezwykła akcja Łatwoganga

23-letni Piotrek, raper i youtuber o pseudonimie Łatwogang jest od kilku dni na ustach całego kraju, a informacje o nim dotarły także za granice. Wszystko za sprawą niezwykłej akcji charytatywnej, jaką zorganizował... nie ruszając się ze swojego mieszkania na warszawskim Grochowie.

Jak to możliwe? 17 kwietnia, chłopak zapowiedział, że od teraz przez 9 dni będzie non stop słuchać zapętlonego utworu rapera Bedoesa, „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, a całość transmitować będzie na streamie w Internecie. Utwór Bedoesa to wyjątkowe charytatywne nagranie stworzone z udziałem Mai Mecan i innych podopiecznych fundacji Cancer Fighters walczącej na rzecz osób chorych na nowotwory.

Łatwogang ogłosił, że wraz ze startem relacji na żywo uruchamia specjalną zbiórkę pieniędzy na rzecz młodych pacjentów walczących z chorobami nowotworowymi. Choć początkowo nic na to nie wskazywało akcja zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a mieszkanie chłopaka poczęli odwiedzać kolejni goście, którymi były największe gwiazdy polskiego Internetu, show biznesu i inne znane postacie życia publicznego.

Wśród gości 9-dniowego streamu znaleźli się m.in.:

Doda,

Sanah,

Roxie Węgiel,

Tomasz Karolak,

Małgorzata Kożuchowska,

Golec uOrkiestra,

Julia Wieniawa,

Wersow,

Blanka Stajkow,

Friz,

Mata,

Sylwester Wardęga,

Cezary Pazura,

Maciej Musiał,

Martyna Wojciechowska,

Vito Bambino,

Natalia Szroeder,

Krzysztof Stanowski,

Borys Szyc.

Z kolei zdalnie z małą kawalerką w trakcie trwania streamu połączyli się m.in. Magda Gessler, Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Maryla Rodowicz, Sylwia Grzeszczak, Zenon Martyniuk, Krzysztof Ibisz, Robert Makłowicz, czy zmarły w ubiegłym tygodniu Łukasz Litewka. Część z gwiazd zdecydowała się nawet na symboliczny gest i w ramach gestu solidarności z chorymi na raka zgoliła włosy.

Łatwogang - ile zebrał pieniędzy?

Z każdym dniem o akcji Łatwoganga było coraz głośniej i także rosła w zawrotnym tempie kwota przekazana na cele charytatywne. Ostatecznie stream zakończył się po 222 godzinach (ponad 9 dni), a w trakcie jego trwania udało się zebrać ogromną kwotę - ponad 251 mln zł. To wynik zbliżony do tegorocznego wyniku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (263 milionów złotych). Sam Jurek Owsiak z uznaniem wypowiadał się o całej akcji, która kolejny raz udowodniła, że Polacy potrafią się zjednoczyć w szczytnym celu.

Wśród hojnych darczyńców akcji były nie tylko osoby prywatne i celebryci, ale też potężne firmy i przedsiębiorstwa.

