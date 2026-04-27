Zmienili nazwę pomnika smoleńskiego w Mapach Google. Ktoś poprawił, ale z błędem

Zuzanna Sekuła
2026-04-27 12:57

Na popularnej mapie internetowej zmieniono opis pomnika w Warszawie, który upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Najpierw pojawiła się tam prześmiewcza nazwa, a gdy ktoś próbował to poprawić, zrobił błąd.

i

  • Kontrowersyjna zmiana nazwy pomnika smoleńskiego w Google Maps.
  • Początkowo pojawił się obraźliwy opis, a próba korekty doprowadziła do błędu ortograficznego we właściwej nazwie.
  • System Google pozwala na zgłaszanie zmian przez użytkowników, co może prowadzić do takich sytuacji.

Ktoś edytował pomnik smoleński w Google Maps

W Mapach Google ktoś zmienił nazwę pomnika smoleńskiego. Najpierw pojawił się żartobliwy, a właściwie obraźliwy opis, a gdy próbowano to poprawić - wkradł się błąd.

Chodzi o pomnik na placu Piłsudskiego w Warszawie, upamiętniający ofiary katastrofy z 2010 roku. W aplikacji Google Maps przez jakiś czas widniała nazwa „Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 r.”, co wywołało oburzenie internautów.

Później ktoś próbował przywrócić właściwą nazwę, ale zrobił to niedokładnie. W efekcie w aplikacji pojawił się napis „Pomnik TRAGEDI Smoleńskiej” - z błędem ortograficznym.

 

Jak użytkownicy zmieniają nazwy na wirtualnych mapach?

Google pozwala użytkownikom zgłaszać zmiany w nazwach miejsc. System w dużej mierze sprawdza je automatycznie, dlatego czasem przepuszcza zarówno żarty, jak i błędy. Najpewniej sprawa została już zgłoszona i nazwa pomnika wkrótce wróci do poprawnej formy. To zresztą nie pierwszy raz, gdy internauci zmieniają nazwy miejsc na mapach dla żartu - wcześniej pojawiały się już podobne „kreatywne” wpisy w różnych miastach Polski.

 W przeszłości na wirtualnych planach miast mogliśmy już oglądać „ul. Inflacji Morawieckiego” w Lublinie, krakowską „ul. Imperatora Kaczafiego” czy chociażby „Toaletę Miejską im. Rafała Trzaskowskiego” zlokalizowaną w stolicy.

