Zmienili nazwę pomnika smoleńskiego w Mapach Google. Ktoś poprawił, ale z błędem

W Mapach Google ktoś zmienił nazwę pomnika smoleńskiego. Najpierw pojawił się żartobliwy, a właściwie obraźliwy opis, a gdy próbowano to poprawić - wkradł się błąd.

Chodzi o pomnik na placu Piłsudskiego w Warszawie, upamiętniający ofiary katastrofy z 2010 roku. W aplikacji Google Maps przez jakiś czas widniała nazwa „Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 r.”, co wywołało oburzenie internautów.

Później ktoś próbował przywrócić właściwą nazwę, ale zrobił to niedokładnie. W efekcie w aplikacji pojawił się napis „Pomnik TRAGEDI Smoleńskiej” - z błędem ortograficznym.

Jak użytkownicy zmieniają nazwy na wirtualnych mapach?

Google pozwala użytkownikom zgłaszać zmiany w nazwach miejsc. System w dużej mierze sprawdza je automatycznie, dlatego czasem przepuszcza zarówno żarty, jak i błędy. Najpewniej sprawa została już zgłoszona i nazwa pomnika wkrótce wróci do poprawnej formy. To zresztą nie pierwszy raz, gdy internauci zmieniają nazwy miejsc na mapach dla żartu - wcześniej pojawiały się już podobne „kreatywne” wpisy w różnych miastach Polski.

W przeszłości na wirtualnych planach miast mogliśmy już oglądać „ul. Inflacji Morawieckiego” w Lublinie, krakowską „ul. Imperatora Kaczafiego” czy chociażby „Toaletę Miejską im. Rafała Trzaskowskiego” zlokalizowaną w stolicy.