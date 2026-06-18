Czołgi na ulicach Warszawy. Wielkie maszyny zmierzają na targi

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Sprzęt wojskowy na ulicach. Startują Warszawskie Targi Obronne

Stolica szykuje się na ważne wydarzenie dla wszystkich miłośników militariów i każdego, kto interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem. W sobotę, 20 czerwca w Centrum Targowym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 wystartują Warszawskie Targi Obronne 2026. Będzie to największa tego typu impreza w Polsce. Twórcy zapowiadają udział przeszło 100 wystawców i liczne prezentacje. Najwięcej emocji wzbudza ekspozycja potężnych maszyn bojowych. Już w piątek na drogach można było dostrzec wojskowe kolumny zmierzające na miejsce wystawy.

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Goście imprezy będą mieli niepowtarzalną okazję podejść do czołgu M1A1 Abrams, obejrzeć transporter opancerzony Rosomak czy armatohaubicę K9. Na miejscu stawią się też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i przedstawiciele elitarnej jednostki GROM, którzy pokażą swoje wyposażenie. Będzie można nie tylko podziwiać profesjonalny ekwipunek, ale też porozmawiać z wojskowymi o realiach ich służby i warunkach rekrutacji. Z pełnym harmonogramem można zapoznać się na oficjalnej stronie organizatora.

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Na uczestników czekają też pojazdy innych formacji. Policja pochwali się nie tylko motocyklami i radiowozami, ale i opancerzonym sprzętem kontrterrorystów. Straż Graniczna pokaże wozy patrolowe do ochrony granic, a strażacy udostępnią maszyny używane podczas skomplikowanych akcji gaśniczych i ratowniczych. Nie zabraknie pojazdu Służby Ochrony Państwa, który służy do transportu najważniejszych VIP-ów. Ciekawostką dla kierowców będzie symulator dachowania, gdzie każdy chętny sprawdzi, co dzieje się w aucie podczas wypadku i dlaczego pasy ratują życie.

Przygotowano także trzy sceny, gdzie eksperci poprowadzą panele dyskusyjne o specyfice pracy w służbach mundurowych i Wojskach Specjalnych. Można będzie posłuchać o przebiegu rekrutacji czy codziennych zadaniach funkcjonariuszy. Poruszane będą też kwestie obrony cywilnej i strzelectwa sportowego. Z kolei Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego zaprezentuje kombinezony i aparaturę do walki z niebezpiecznymi substancjami, a także drony i roboty wspomagające akcje ratunkowe.

Targi to również przestrzeń dla biznesu, gdzie spotkają się producenci uzbrojenia, branża technologiczna i specjaliści od zabezpieczeń. Zwykli obywatele zyskają rzadką szansę na przetestowanie nowoczesnych gadżetów i urządzeń, które na co dzień są w rękach zamkniętego grona profesjonalistów.

Organizatorzy przypominają, że Warszawskie Targi Obronne przy ulicy Prądzyńskiego w EXPO XXI to impreza otwarta nie tylko dla zawodowców, ale też dla całych rodzin. Wydarzenie zaplanowano na 20 czerwca. To świetny pomysł na weekend!