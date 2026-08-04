10-latek wjechał hulajnogą pod auto. Nie miał kasku i uprawnień

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-04 15:58

W mazowieckiej wsi Obręb, pod Żurominem, doszło do groźnego wypadku z udziałem 10-letniego chłopca. Dziecko jadące elektryczną hulajnogą niespodziewanie wjechało w bok poruszającej się po drodze skody. Małoletni nie posiadał kasku ani wymaganych uprawnień, a z powodu doznanych obrażeń musiał zostać przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Radiowóz i białe auto na miejscu wypadku hulajnogi w Obrębie. O szczegółach zdarzenia przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: KPP w Żurominie/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek 10 latka w Żurominie

Jazda na elektrycznych hulajnogach bez odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów to prosta droga do dramatu. Przekonał się o tym na własnej skórze 10-letni chłopiec, który przez nieostrożność doprowadził do groźnego wypadku podczas poruszania się na jednośladzie.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 3 sierpnia, na terenie miejscowości Obręb zlokalizowanej w gminie Lutocin. To właśnie tam doszło do zderzenia 10-latka jadącego na hulajnodze z osobową skodą.

Według ustaleń funkcjonariuszy z Żuromina wypadek wydarzył się dokładnie w chwili, gdy młody kierowca wyjeżdżał ze swojej posesji prosto na asfaltową jezdnię. Z impetem uderzył w bok prawidłowo poruszającego się samochodu.

Wypadek hulajnogi w Obrębie. Chłopca zabrał śmigłowiec LPR

Stan poszkodowanego chłopca wymagał natychmiastowej i specjalistycznej pomocy, dlatego ratownicy podjęli decyzję o wezwaniu na miejsce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec szybko zabrał 10-latka do jednej z warszawskich placówek medycznych.

W toku czynności wyszło na jaw, że małoletni poruszał się hulajnogą bez jakichkolwiek uprawnień, a na głowie nie miał kasku ochronnego. Szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się obecnie żuromińska policja.

Służby apelują do opiekunów o rozsądek, przypominając, że osoby poniżej 16. roku życia muszą mieć założony kask podczas jazdy na hulajnodze. Ponadto, żeby legalnie wyjechać takim sprzętem na publiczną drogę, trzeba mieć ukończone 13 lat i dysponować co najmniej kartą rowerową.

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