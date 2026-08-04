Szokujące morderstwo w Warszawie. 32-latek tymczasowo aresztowany, nieprawdopodobne, jak się tłumaczył

Makabryczne odkrycie przy ul. Słupeckiej w Warszawie. Ciało ukryto w torbie

W poniedziałek, 3 sierpnia, komenda stołeczna przekazała informacje o koszmarnym odkryciu na Ochocie. Do zdarzenia doszło minionej soboty, kiedy to funkcjonariusze asystowali przy otwarciu lokalu przy ulicy Słupeckiej. Jak donosi "Super Express", sąsiedzi z ostatniego piętra od pewnego czasu alarmowali o potwornym smrodzie wydobywającym się z mieszkania. Na miejscu dokonano wstrząsającego odkrycia.

Wewnątrz lokalu znajdowały się zwłoki 53-letniej kobiety w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciało zostało wepchnięte do obszernej torby zakupowej.

Zatrzymanie Konrada S. Poznali się na izbie wytrzeźwień

Błyskawiczna akcja policji doprowadziła do ujęcia 32-letniego Konrada S. zaledwie kilkadziesiąt minut po odnalezieniu zwłok. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Skiba, przekazał w rozmowie z „SE”, że sprawca zaprosił na wspólne spożywanie alkoholu znajomą, którą spotkał podczas pobytu w izbie wytrzeźwień.

Wyniki sekcji zwłok zamordowanej 53-latki

Sekcja zwłok przeprowadzona w poniedziałek rano (3 sierpnia) ujawniła makabryczne szczegóły. Ze względu na fatalny stan szczątków, tożsamość ofiary będzie musiała zostać ustalona badaniami DNA. - Sekcja zwłok wykazała obrażenia wielonarządowe w obrębie klatki piersiowej - przekazał prok. Skiba. Biegli będą musieli również przeprowadzić dodatkowe analizy, by precyzyjnie określić moment zgonu.

Konrad S. z zarzutem zabójstwa. Tłumaczył, że widział diabła

Śledczy postawili już 32-latkowi zarzuty. - Mężczyźnie przedstawiono zarzut, że w nieustalonym okresie, nie wcześniej niż 24 lipca 2026 r. i nie później niż 1 sierpnia , zatem w dacie odkrycia zwłok w Warszawie przy ul. Słupeckiej, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia nieustalonej kobiety, wielokrotnie uderzał ją rękoma w okolice twarzy i klatki piersiowej, czym doprowadził do jej śmierci - przekazał w rozmowie z "SE" prok. Skiba.

Jak dodał, mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zabójstwa, ale jedynie do uderzania kobiety i kopania jej. - Jak wynika z wyjaśnień mężczyzny, w trakcie wspólnego spożywania alkoholu w mieszkaniu na ul. Słupeckiej miał zauważyć, że kobieta próbuje go okraść. Doszło do awantury. W trakcie uderzania i kopania miał dostrzec w jej obliczu diabła - poinformował prokurator.

Nietypowe wyjaśnienia podejrzanego najpewniej wymuszą powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią jego poczytalność w momencie popełnienia czynu.

Prokuratura zawnioskowała o izolację podejrzanego. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przychylił się do tego wniosku, orzekając tymczasowe aresztowanie 32-latka na okres trzech miesięcy.

🚨 Policjanci z @KRPWarszawaIII zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie. Ofiara i zatrzymany to Polacy.Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do… pic.twitter.com/LsBjITaS0c— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 3, 2026

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