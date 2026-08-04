Niewybuch w centrum Warszawy. Przez lata przejeżdżały nad nim tysiące ludzi

Niebezpieczna znalezisko w Warszawie

Podczas prac związanych z remontem torów w Al. Solidarności robotnicy znaleźli we wtorek rano niewybuch. To niebezpieczne odkrycie miało miejsce na remontowanym odcinku między Placem Bankowym a Kinem Femina.

W związku ze znaleziskiem wydano zalecenia dla okolicznych mieszkańców, m.in. żeby nie podchodzili do okien. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji.

– Na terenie budowy, na wysokości adresu Al. Solidarności 95/99 znaleziono niewybuch. Na miejscu są saperzy. Wydano zalecenia dla mieszkańców, by m.in. nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku – powiedział PAP rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak.

Problemy w komunikacji

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że 4 sierpnia rano podczas prac rozbiórkowych przy remoncie torowiska w Al. Solidarności ich ekipy odkryły niewybuch.

W związku ze znaleziskiem przez dłuższy czas na tym newralgicznym odcinku wolsko-śródmiejskiej arterii występowały utrudnienia.

„Autobusy linii 190 i Z26 kursują objazdem przez Al. Jana Pawła II, Świętokrzyską i Marszałkowską. Ulica zostanie otwarta, a prace remontowe wznowione po zakończeniu działań służb” – przekazywali rano tramwajarze.

Zobacz zdjęcia z akcji saperów w al. Solidarności:

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