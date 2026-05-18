Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką. Nie żyją obaj kierowcy

Zuzanna Sekuła
2026-05-18 13:49

W wyniku tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta zginęły dwie osoby. Ford czołowo zderzył się z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. 35-letni kierowca pojazdu ciężarowego nie miał szans na uniknięcie zderzenia.

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 60

Jak przekazała se.pl asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, pierwsze ustalenia wskazują, że ford poruszał się DK60 w stronę Glinojecka. Z nieznanych jeszcze przyczyn pojazd zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z mercedesem z naczepą.

Kierowca osobówki zginął na miejscu wypadku. Z kolei 35-latek z powiatu ciechanowskiego kierujący ciężarówką trafił do szpitala. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł.

Relacja strażaków z akcji w gminie Glinojeck

Przebieg działań ratunkowych opisali strażacy z OSP KSRG Glinojeck, dla których była to wyjątkowo trudna interwencja.

- Zdarzenie, które zapamiętuje się do końca życia, tym bardziej, gdy ratujemy znajomych i naszych lokalnych mieszkańców -

Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 20:18. Zderzenie było niezwykle brutalne, a samochód osobowy został całkowicie zniszczony. Kierowca mercedesa utknął pod naczepą, przygnieciony ciężkimi elementami pojazdu.

Skomplikowana ewakuacja kierowcy cysterny

Akcja ratunkowa wymagała użycia sprzętu do podnoszenia dużych ciężarów. Po kilkugodzinnej walce strażakom udało się uwolnić 35-latka, którego przejęli ratownicy medyczni. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Ciechanowie, gdzie niedługo potem zmarł.

Na miejscu zdarzenia czynności prowadził prokurator, technik kryminalistyki i policjanci. Działania strażaków polegające na zabezpieczeniu terenu i usuwaniu wraku trwały aż do 3 nad ranem. W interwencji brały udział zastępy z Ciechanowa, Glinojecka, Szyjek, Ościsłowa i Rydzewa, a także pogotowie i służba drogowa.

