Gdzie na długi weekend na Mazowszu? To idealny kierunek na wycieczkę

Atrakcje na długi weekend. Gdzie pojechać na wycieczkę na Mazowszu?

Boże Ciało 2026 wypadnie w czwartek, 4 czerwca i będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Aby wykorzystać dogodny układ kalendarza i zyskać dłuższą przerwę od obowiązków zawodowych, wystarczy złożyć wniosek urlopowy na piątek. Ten prosty manewr pozwala na cieszenie się długim weekendem bez konieczności rezygnowania z dużej puli dni wypoczynkowych w skali całego roku. A cztery dni bez wątpienia wystarczą, by wyrwać się z miasta i sprawdzić, jakie atrakcje ma do zaoferowania Mazowsze.

Aktywności nad wodą i zwiedzanie skansenu

Ciekawą propozycją na krótki wyjazd mogą się okazać okolice Kuligowa w powiecie wołomińskim. Jadąc z Warszawy, wystarczy spędzić w samochodzie około godziny, by przenieść się do dużo spokojniejszego świata. Nad Bugiem można poleniuchować, ale też aktywnie wypocząć, spacerując, jeżdżąc na rowerze czy wskakując do kajaka.

Turystów może zainteresować także czekający w Kuligowie skansen (Kręta 4), oferujący - jak piszą przedstawiciele obiektu - "podróż w czasie do XVIII i XIX wieku". Na miejscu odwiedzający mogą zobaczyć m.in. zagrodę chłopską oraz kuźnię, wypełnione przedmiotami codziennego użytku sprzed lat, a także wziąć udział w organizowanych tam często warsztatach czy wydarzeniach kulturalnych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej skansenu, jest on otwarty według następującego harmonogramu:

1 maja - 30 czerwca: 11:00-17:00 (soboty, niedziele, święta);

1 czerwca - 31 sierpnia: 11:00-17:00 (od wtorku do niedzieli);

1 września - 15 października: 11:00-17:00 (soboty, niedziele, święta).

Przed wizytą warto zajrzeć na stronę skansenu na Facebooku, by upewnić się, czy obiekt jest dostępny do zwiedzania w wybranym terminie.

