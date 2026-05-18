Nocne remonty na trasie S8 w Warszawie. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Spis treści
Zmiany na trasie S8 w Warszawie
Aby ograniczyć problemy komunikacyjne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała naprawę na S8 wyłącznie w porze nocnej (między 20:00 a 5:00) i rozdzieliła ją na poszczególne fazy.
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zakończono już kładzenie asfaltu na lewym pasie drogi ekspresowej S8 w obie strony, na odcinku od ulicy Łabiszyńskiej do Marek. Teraz drogowcy przeniosą się na prawą stronę jezdni, co niestety wymusi zamknięcie wjazdów i zjazdów z trasy S8.
Harmonogram nocnych prac na S8. Co czeka kierowców?
Plan robót na najbliższe dni prezentuje się następująco:
- Z poniedziałku na wtorek (18/19 maja) rozpocznie się zrywanie asfaltu w kierunku Białegostoku. Około godziny 22:00 nie będzie możliwości wjazdu na S8 od strony ulicy Łabiszyńskiej.
- Z wtorku na środę (19/20 maja) frezowanie obejmie kolejny odcinek głównej drogi. Pojawią się utrudnienia przy zjeździe z S8 w stronę węzła Głębocka. W tym miejscu ruchem pokierują pracownicy.
- W noce z 20 na 21 i z 21 na 22 maja kładziona będzie nowa warstwa ścieralna. Z tego powodu znów zamknięty zostanie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazd na węzeł Głębocka.
- W nocy z 22 na 23 maja, po ułożeniu asfaltu, malowane będą pasy. Drogowcy deklarują, że na tym etapie wjazdy i zjazdy z S8 będą już otwarte.
Utrudnienia dla pasażerów. Autobusy ominą remontowany odcinek S8
Roboty drogowe na drodze S8 wymuszą modyfikacje w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. W czasie gdy zjazdy i wjazdy będą zablokowane, autobusy o numerach: 132, 134, 226 oraz 326 pojadą zmienionymi trasami. Więcej informacji na temat nowych rozkładów jazdy udostępniono na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.