Nocne remonty na trasie S8 w Warszawie. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Zmiany na trasie S8 w Warszawie

Aby ograniczyć problemy komunikacyjne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała naprawę na S8 wyłącznie w porze nocnej (między 20:00 a 5:00) i rozdzieliła ją na poszczególne fazy.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zakończono już kładzenie asfaltu na lewym pasie drogi ekspresowej S8 w obie strony, na odcinku od ulicy Łabiszyńskiej do Marek. Teraz drogowcy przeniosą się na prawą stronę jezdni, co niestety wymusi zamknięcie wjazdów i zjazdów z trasy S8.

Harmonogram nocnych prac na S8. Co czeka kierowców?

Plan robót na najbliższe dni prezentuje się następująco:

Z poniedziałku na wtorek (18/19 maja) rozpocznie się zrywanie asfaltu w kierunku Białegostoku. Około godziny 22:00 nie będzie możliwości wjazdu na S8 od strony ulicy Łabiszyńskiej.

rozpocznie się zrywanie asfaltu w kierunku Białegostoku. Około godziny 22:00 nie będzie możliwości wjazdu na S8 od strony ulicy Łabiszyńskiej. Z wtorku na środę (19/20 maja) frezowanie obejmie kolejny odcinek głównej drogi. Pojawią się utrudnienia przy zjeździe z S8 w stronę węzła Głębocka. W tym miejscu ruchem pokierują pracownicy.

frezowanie obejmie kolejny odcinek głównej drogi. Pojawią się utrudnienia przy zjeździe z S8 w stronę węzła Głębocka. W tym miejscu ruchem pokierują pracownicy. W noce z 20 na 21 i z 21 na 22 maja kładziona będzie nowa warstwa ścieralna. Z tego powodu znów zamknięty zostanie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazd na węzeł Głębocka.

kładziona będzie nowa warstwa ścieralna. Z tego powodu znów zamknięty zostanie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazd na węzeł Głębocka. W nocy z 22 na 23 maja, po ułożeniu asfaltu, malowane będą pasy. Drogowcy deklarują, że na tym etapie wjazdy i zjazdy z S8 będą już otwarte.

Utrudnienia dla pasażerów. Autobusy ominą remontowany odcinek S8

Roboty drogowe na drodze S8 wymuszą modyfikacje w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. W czasie gdy zjazdy i wjazdy będą zablokowane, autobusy o numerach: 132, 134, 226 oraz 326 pojadą zmienionymi trasami. Więcej informacji na temat nowych rozkładów jazdy udostępniono na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Sonda Czy Warszawa to dobre miasto dla kierowców? Tak! Koszmar! Nie da się jeździć!