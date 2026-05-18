Nocne remonty na trasie S8 w Warszawie. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Alicja Franczuk
2026-05-18 12:04

Użytkownicy trasy S8 oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na nadchodzące zmiany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rusza z wymianą nawierzchni na warszawskim fragmencie drogi ekspresowej S8, między węzłami Łabiszyńska i Marki, co wiąże się z utrudnieniami. Od 18 maja przez kolejne noce ruch może być spowolniony. Należy zachować wyjątkową ostrożność. Remont wpłynie także na kursowanie autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, widoczna jest świeżo ułożona, czarna nawierzchnia asfaltowa o wyraźnie ziarnistej strukturze. Jej krawędź po prawej stronie jest nieregularna i postrzępiona, tworząc wyraźne wzniesienie nad jaśniejszym, szarym poboczem, które biegnie w głąb obrazu. W tle, po lewej stronie drogi, rozciąga się szereg białych i czerwonych barier drogowych oraz pomarańczowo-białych pachołków, wyznaczających pas robót. Dalej w tle majaczy rozmyta sylwetka samochodu i znaki drogowe, sugerujące trwające prace budowlane lub remontowe na drodze.

Zmiany na trasie S8 w Warszawie

Aby ograniczyć problemy komunikacyjne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała naprawę na S8 wyłącznie w porze nocnej (między 20:00 a 5:00) i rozdzieliła ją na poszczególne fazy.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zakończono już kładzenie asfaltu na lewym pasie drogi ekspresowej S8 w obie strony, na odcinku od ulicy Łabiszyńskiej do Marek. Teraz drogowcy przeniosą się na prawą stronę jezdni, co niestety wymusi zamknięcie wjazdów i zjazdów z trasy S8.

Harmonogram nocnych prac na S8. Co czeka kierowców?

Plan robót na najbliższe dni prezentuje się następująco:

  • Z poniedziałku na wtorek (18/19 maja) rozpocznie się zrywanie asfaltu w kierunku Białegostoku. Około godziny 22:00 nie będzie możliwości wjazdu na S8 od strony ulicy Łabiszyńskiej.
  • Z wtorku na środę (19/20 maja) frezowanie obejmie kolejny odcinek głównej drogi. Pojawią się utrudnienia przy zjeździe z S8 w stronę węzła Głębocka. W tym miejscu ruchem pokierują pracownicy.
  • W noce z 20 na 21 i z 21 na 22 maja kładziona będzie nowa warstwa ścieralna. Z tego powodu znów zamknięty zostanie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazd na węzeł Głębocka.
  • W nocy z 22 na 23 maja, po ułożeniu asfaltu, malowane będą pasy. Drogowcy deklarują, że na tym etapie wjazdy i zjazdy z S8 będą już otwarte.

Utrudnienia dla pasażerów. Autobusy ominą remontowany odcinek S8

Roboty drogowe na drodze S8 wymuszą modyfikacje w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. W czasie gdy zjazdy i wjazdy będą zablokowane, autobusy o numerach: 132, 134, 226 oraz 326 pojadą zmienionymi trasami. Więcej informacji na temat nowych rozkładów jazdy udostępniono na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

