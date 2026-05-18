Szkolny dentysta powraca jak za PRL-u. Gabinet powstał w podstawówce

Piotr Lis
2026-05-18 11:55

W Szkole Podstawowej w Wiązownie ruszył pierwszy szkolny gabinet stomatologiczny w gminie i powiecie. Darmowa opieka dentystyczna z NFZ jest teraz na wyciągnięcie ręki. Dla jednych to innowacja, dla innych - powrót do czasów PRL, kiedy takie szkolne przychodnie były normą.

„Jak za PRL-u”. Szkolny dentysta jak za dawnych lat! Czy to powrót do przeszłości?

Szkolny gabinet stomatologiczny w Wiązownie już oficjalnie działa. Urszula Kozłowska, pełniąca funkcję dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, przekazała, że nowa placówka mieści się w Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich. To największa szkoła na terenie gminy.

Z nowego gabinetu skorzystają jednak nie tylko dzieci z tej konkretnej szkoły, ale również uczniowie innych placówek edukacyjnych oraz przedszkolaki z całej gminy. Władze zapewniają, że dzięki tej inwestycji dostęp do opieki stomatologicznej będzie zdecydowanie prostszy i bardziej regularny.

„Szkolny gabinet stomatologiczny zapewni regularną i systematyczną opiekę, zaplanowane przeglądy i leczenie oraz znacznie łatwiejszy dostęp do usług stomatologicznych dla uczniów ze wszystkich gminnych szkół, a także przedszkoli”

Darmowy dentysta w szkole w Wiązownie

Usługi oferowane przez gabinet to między innymi leczenie próchnicy, przeglądy, skaling, lakowanie oraz fluoryzacja. Wszystkie te zabiegi są darmowe dla rodziców, ponieważ są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za prowadzenie placówki odpowiada firma Ekodent, a w roli lekarza występuje dentystka Katarzyna Kiełczak. Obecnie gabinet jest czynny przez trzy dni w tygodniu, ale rozważa się wydłużenie czasu pracy w przyszłości.

Taka forma opieki przywołuje u starszych pokoleń wspomnienia z czasów PRL. Wówczas dentysta w szkole był standardem. Lekarz regularnie badał zęby uczniów w murach szkoły, co eliminowało potrzebę szukania prywatnych specjalistów.

Szkolny gabinet dentystyczny jak dawniej

Później system ten powoli zanikał, a leczenie zębów stało się domeną prywatnych klinik. Obecnie jednak, widząc trudności w dostępie do darmowej opieki stomatologicznej dla najmłodszych, samorządy coraz chętniej wracają do sprawdzonych rozwiązań z przeszłości. Choć sam pomysł mocno nawiązuje do minionych lat, to sprzęt w nowym gabinecie jest w pełni nowoczesny. W środku zamontowano m.in. skaler, lampę polimeryzacyjną oraz specjalistyczny unit dentystyczny. Urząd Gminy zajął się wyremontowaniem sali, natomiast całe wyposażenie dostarczył operator.

Przedstawiciele gminy zaznaczają, że inicjatywa ma na celu nie tylko samo leczenie, ale w równym stopniu profilaktykę oraz naukę prawidłowego dbania o higienę zębów u dzieci.

„Cieszymy się, że możemy zadbać o zdrowe uśmiechy naszych dzieci”

