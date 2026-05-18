Warszawa zyska potężne muzeum. PAN planuje stworzyć placówkę na wzór tych z Londynu i Nowego Jorku

Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie. PAN ujawnia plany

Warszawa może w niedalekiej przyszłości doczekać się nowej, spektakularnej instytucji kulturalnej. Polska Akademia Nauk zakomunikowała niedawno rozpoczęcie starań o powołanie w stolicy Muzeum Historii Naturalnej.

Wiadomość tę przekazano podczas otwarcia wystawy „Śladami dinozaurów. Od Pustyni Gobi do Muzeum Historii Naturalnej”, która odbywa się na dziedzińcu stołecznego Pałacu Staszica.

Przygotowania do stworzenia placówki nabierają tempa. Prezydium PAN zatwierdziło uchwałę o opracowaniu założeń projektowych dla nowego muzeum. Funkcję pełnomocnika tej inicjatywy powierzono prof. Jarosławowi Stolarskiemu, cenionemu paleontologowi i dyrektorowi Instytutu Paleobiologii PAN.

Warszawa szykuje turystyczny hit. W zbiorach będą miliony artefaktów

Planowany obiekt ma zaspokoić wyraźną potrzebę edukacyjno-muzealną w kraju. Choć w Warszawie funkcjonuje Muzeum Ziemi oraz Muzeum Geologiczne, brakuje jednego potężnego ośrodka, który wyeksponowałby ponad 9 milionów bezcennych okazów będących w zasobach Polskiej Akademii Nauk. W tej ogromnej kolekcji można znaleźć wspaniałe bryłki bursztynu z zatopionymi owadami, rzadkie szkielety prehistorycznych stworzeń, a także fascynujące zbiory meteorytów.

Obecnie brakuje szczegółowych informacji na temat lokalizacji muzeum, terminów rozpoczęcia prac budowlanych oraz daty ewentualnego otwarcia. Z pewnością jednak nowa inwestycja Polskiej Akademii Nauk ma ogromny potencjał, aby przyciągać rzesze turystów. Podobne instytucje, zlokalizowane w Londynie, Nowym Jorku, Berlinie czy Paryżu, cieszą się niesłabnącym, ogromnym zainteresowaniem zwiedzających z całego świata.

Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie według WXCA:

