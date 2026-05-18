To miał być romantyczny gest. Mazowiecki “Hrabia Monte Christo” skończył w kajdankach

"Hrabia Monte Christo" wywołał fałszywy alarm

W niedzielę, 10 maja na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako "Hrabia Monte Christo". Zgłoszenie brzmiało naprawdę dramatycznie. Twierdził bowiem, że stracił nogę, a jego życie jest poważnie zagrożone. Po dotarciu patrolu i karetki na miejsce okazało się, iż tak naprawdę nikt nie potrzebuje ratunku. Choć służby mogły w tym czasie nieść realną pomoc, musiały pojechać do całkowicie fałszywego wezwania.

- Następnego dnia, w poniedziałek, policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie - tym razem dotyczące włamania do kwiatomatu i kradzieży z niego dwóch bukietów, do której doszło dzień wcześniej, również w niedzielę. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i szybko ustalili, że sprawcą włamania jest 17‑letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Nastolatek został zatrzymany - przekazała asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Na telefonie na numer alarmowy się nie skończyło

Mundurowi szybko powiązali chłopaka z fałszywym alarmem od "hrabiego". Zgodnie z policyjnymi ustaleniami 17-latek wybrał się do Węgrowa na imprezę. Czekając na koleżanki, które miały go odebrać, postanowił wręczyć im kwiaty. Zamiast jednak dokonać legalnego zakupu, miał włamać się do automatu z bukietami.

- Dzięki sprawnym działaniom węgrowskich policjantów "hrabia" usłyszał dwa zarzuty: wywołania niepotrzebnej czynności organów porządkowych oraz kradzieży z włamaniem. Za te czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Blokowanie numeru alarmowego i angażowanie służb do wymyślonych zdarzeń to skrajna nieodpowiedzialność. W tym czasie ktoś inny może naprawdę walczyć o życie - podkreśliła asp. Księżopolska.

Wypadek w miejscowości Atalin - zobacz policyjne zdjęcia:

3

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru