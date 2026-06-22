Dachowanie na Wisłostradzie. Auto przewróciło się po zderzeniu z innym samochodem

Na Wisłostradzie przed Mostem Grota-Roweckiego zderzyły się dwa samochody osobowe.

Chrysler po uderzeniu w bariery i drugie auto dachował i zatrzymał się na boku.

Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Wisłostrada się zapadła. Wielka dziura sparaliżowała Warszawę

Chwile grozy na Wisłostradzie. Auto przewróciło się tuż przed Mostem Grota-Roweckiego

Niedzielne popołudnie na Wisłostradzie mogło zakończyć się tragedią. Około godziny 17.30 kierująca chryslerem, jadąc od strony Łomianek w kierunku centrum Warszawy, nagle straciła panowanie nad samochodem. Tuż przed Mostem Grota-Roweckiego auto wpadło w poślizg i z impetem uderzyło w bariery. Chwilę później doszło do zderzenia z lexusem jadącym w tym samym kierunku. Po mocnym uderzeniu chrysler przewrócił się i zatrzymał na boku.

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Rozbite auta i utrudnienia w ruchu

Widok samochodu leżącego na jezdni sprawiał wrażenie bardzo poważnego wypadku. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Przez pewien czas przejazd w stronę centrum był utrudniony, a przed mostem tworzyły się korki.

Dużo strachu, ale bez rannych

Choć uszkodzenia pojazdów były znaczne, wszyscy uczestnicy zdarzenia mogą mówić o ogromnym szczęściu. Osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników, jednak nikt nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji, przekazał Miejski Reporter. Po zakończeniu działań usunięto rozbite pojazdy, a ruch na jednej z najważniejszych tras w stolicy stopniowo wrócił do normy.