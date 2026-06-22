Dachowanie na Wisłostradzie. Auto przewróciło się po zderzeniu z innym samochodem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-22 13:37

Kilka sekund i wszystko stanęło na głowie. W niedzielę na Wisłostradzie, tuż przed Mostem Grota-Roweckiego, chrysler uderzył w bariery, zderzył się z innym samochodem i przewrócił na bok. Rozbite auta zablokowały ruch w kierunku centrum Warszawy, a na miejsce ruszyły służby ratunkowe.

  • Na Wisłostradzie przed Mostem Grota-Roweckiego zderzyły się dwa samochody osobowe.
  • Chrysler po uderzeniu w bariery i drugie auto dachował i zatrzymał się na boku.
  • Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Wisłostrada się zapadła. Wielka dziura sparaliżowała Warszawę

Polecany artykuł:

Spłoszyła się i wbiegła na Wisłostradę. Służby ruszyły na pomoc potrąconej sucz…

Chwile grozy na Wisłostradzie. Auto przewróciło się tuż przed Mostem Grota-Roweckiego

Niedzielne popołudnie na Wisłostradzie mogło zakończyć się tragedią. Około godziny 17.30 kierująca chryslerem, jadąc od strony Łomianek w kierunku centrum Warszawy, nagle straciła panowanie nad samochodem. Tuż przed Mostem Grota-Roweckiego auto wpadło w poślizg i z impetem uderzyło w bariery. Chwilę później doszło do zderzenia z lexusem jadącym w tym samym kierunku. Po mocnym uderzeniu chrysler przewrócił się i zatrzymał na boku.

Dachowany czarny chrysler na Wisłostradzie po zderzeniu z lexusem, otoczony przez strażaków i policjantów, obok mostu Grota-Roweckiego. Widoczne utrudnienia w ruchu i trawa na poboczu drogi. Więcej informacji o tym zdarzeniu znajdziesz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10

Rozbite auta i utrudnienia w ruchu

Widok samochodu leżącego na jezdni sprawiał wrażenie bardzo poważnego wypadku. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Przez pewien czas przejazd w stronę centrum był utrudniony, a przed mostem tworzyły się korki.

Dużo strachu, ale bez rannych

Choć uszkodzenia pojazdów były znaczne, wszyscy uczestnicy zdarzenia mogą mówić o ogromnym szczęściu. Osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników, jednak nikt nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji, przekazał Miejski Reporter. Po zakończeniu działań usunięto rozbite pojazdy, a ruch na jednej z najważniejszych tras w stolicy stopniowo wrócił do normy.

Polecany artykuł:

Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Dawid F. wjechał w nich rozpędzonym Ople…